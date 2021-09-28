Osman Gökçek'e Fetö'cülerden çirkin saldırı!

Duygu Çuhadar’ın sorduğu ve Osman Gökçek’in yanıtladığı, gündeme dair her detayın konuşulduğu Sürmanşet programında bu akşam daha önce hiç görmediğiniz görüntüler yayınlanacak. Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Fetö’cülerin kendisine yurt dışında yaptığı saldırının görüntülerini ve detaylarını Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Sürmanşet programında açıklayacak. Sosyal medya hesabından görüntülerin bir kısmını paylaşan Osman Gökçek, yaşanan saldırının iç yüzünü saat 23.30’da Beyaz Tv’de anlatacak.