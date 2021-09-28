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Osman Gökçek'e Fetö'cülerden çirkin saldırı!

Osman Gökçek'e Fetö'cülerden çirkin saldırı!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, yurt dışında Fetö’cülerin kendisine yaptığı saldırının görüntülerini paylaştı. Olayın detayları bu akşam Osman Gökçek ve Duygu Çuhadar’ın yorumlarıyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Sürmanşet programında anlatılacak.

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 12:50
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 13:02
Osman Gökçek'e Fetö'cülerden çirkin saldırı!
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Duygu Çuhadar’ın sorduğu ve Osman Gökçek’in yanıtladığı, gündeme dair her detayın konuşulduğu Sürmanşet programında bu akşam daha önce hiç görmediğiniz görüntüler yayınlanacak. Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Fetö’cülerin kendisine yurt dışında yaptığı saldırının görüntülerini ve detaylarını Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Sürmanşet programında açıklayacak. Sosyal medya hesabından görüntülerin bir kısmını paylaşan Osman Gökçek, yaşanan saldırının iç yüzünü saat 23.30’da Beyaz Tv’de anlatacak.


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