Milyonlara kötü haber! Cep telefonunuz artık Whatsapp'ı açmayacak

Sosyal medya holdingi Facebook'un sahip olduğu WhatsApp artık bazı telefonlarda çalışmayacak. Eski işletim sistemi sürümlerinde çalışan bazı Android, ve iOS cihazları için uygulama desteği kaldırılacak.



1 Kasım'dan itibaren birçok eski cihazı desteklemeyi bırakacak olan WhatsApp kullanıcıları, tüm sohbetleri ve medyayı korumak için yeni cihaza geçmeden önce sohbet geçmişlerini yedekleyebilecek.



Android 4.0.4 ve daha eski sürümlerde çalışan cihazlar, mesajlaşma uygulamasını desteklemeyi bırakacak.



WhatsApp kullanamayacak bazı popüler Android cihazlar arasında Samsung Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Optimus L5 Dual, Optimus L4 II Dual, Optimus F7, Optimus F5 ve daha fazlası yer alıyor.



WhatsApp'ı çalıştırmak için minimum gereksinim, iOS 10 ve daha yeni sürümlerle sınırlı olacak. iOS 10'dan daha eski işletim sistemlerinde çalışan hiçbir iPhone 1 Kasım'dan itibaren çalışmayacak. iPhone 6S, iPhone 6S Plus, Apple iPhone SE (1. nesil) gibi cihazlar mesajlaşma uygulamasını desteklemeyi bırakacak.



1 Kasım sonrası şu Android telefonlarda WatsApp uygulamasının kullanılması mümkün olmayacak:



SAMSUNG



The Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core and Galaxy Ace 2.



LG



The LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, and Optimus F3Q.



ZTE



The ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 and Grand Memo.



HUAWEI



The Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S, and Ascend D2.





SONY



The Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S.



DİĞER MARKALAR



The Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 and THL W8 (HABER MERKEZİ