USD (Alış - Satış) : 8,86 - 8,87 EURO (Alış - Satış) : 10,35 - 10,37
Ana Sayfa.
Teknoloji
Milyonlara kötü haber! Cep telefonunuz artık Whatsapp'ı açmayacak

Milyonlara kötü haber! Cep telefonunuz artık Whatsapp'ı açmayacak

Yeni güncellemelerle Android 4.0.4 ile iOS 10 ve daha eski sürümlerde çalışan cihazlarda WhatsApp kullanılamayacak.

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 15:49
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 15:59
Milyonlara kötü haber! Cep telefonunuz artık Whatsapp'ı açmayacak

Sosyal medya holdingi Facebook'un sahip olduğu WhatsApp artık bazı telefonlarda çalışmayacak. Eski işletim sistemi sürümlerinde çalışan bazı Android, ve iOS cihazları için uygulama desteği kaldırılacak.

1 Kasım'dan itibaren birçok eski cihazı desteklemeyi bırakacak olan WhatsApp kullanıcıları, tüm sohbetleri ve medyayı korumak için yeni cihaza geçmeden önce sohbet geçmişlerini yedekleyebilecek.

Android 4.0.4 ve daha eski sürümlerde çalışan cihazlar, mesajlaşma uygulamasını desteklemeyi bırakacak.

WhatsApp kullanamayacak bazı popüler Android cihazlar arasında Samsung Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Optimus L5 Dual, Optimus L4 II Dual, Optimus F7, Optimus F5 ve daha fazlası yer alıyor.

WhatsApp'ı çalıştırmak için minimum gereksinim, iOS 10 ve daha yeni sürümlerle sınırlı olacak. iOS 10'dan daha eski işletim sistemlerinde çalışan hiçbir iPhone 1 Kasım'dan itibaren çalışmayacak. iPhone 6S, iPhone 6S Plus, Apple iPhone SE (1. nesil) gibi cihazlar mesajlaşma uygulamasını desteklemeyi bırakacak.

1 Kasım sonrası şu Android telefonlarda WatsApp uygulamasının kullanılması mümkün olmayacak:

SAMSUNG

The Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core and Galaxy Ace 2.

LG

The LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, and Optimus F3Q.

ZTE

The ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 and Grand Memo.

HUAWEI

The Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S, and Ascend D2.


SONY

The Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S.

DİĞER MARKALAR

The Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 and THL W8 (HABER MERKEZİ


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı