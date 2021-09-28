Meteoroloji'den hava durumu raporu! Prof. Dr. Orhan Şen duyurdu: Sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.



PROF. DR. ORHAN ŞEN DUYURDU: SICAKLIKLAR 5 DERECE DÜŞECEK



Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından 'Bu akşamdan itibaren kuzeye İstanbul'dan Artvin'e kadar yağmur geliyor. Bu yağış afet oluşturacak şiddette değil. Sıcaklıklar yarından itibaren hafta sonuna kadar 5 derece düşecek. Rüzgar bu akşamdan itibaren Marmara'da kuvvetli, deniz ulaşımında aksamalar olabilir. Güneyde yaza devam' mesajını paylaştı.



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR



Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesi bekleniyor.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.



Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 28, Iğdır'da 26, Erzincan'da 24, Ağrı'da 23, Erzurum'da 20, Kars'ta 19 ve Ardahan'da 16 derece olacağı öngörülüyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Parçalı ve az bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.



ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı bulutlu, doğu kesimleri ile gece saatlerinde il geneli sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı



EGE



Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu



İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



KIRŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.



BOLU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı



SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.



AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı



TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 20°C

Az bulutlu



KARS °C, 19°C

Az bulutlu



MALATYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık



VAN °C, 22°C

Az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık