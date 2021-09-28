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Meteoroloji'den hava durumu raporu! Prof. Dr. Orhan Şen duyurdu: Sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji'den hava durumu raporu! Prof. Dr. Orhan Şen duyurdu: Sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Düzce çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise "Bu akşamdan itibaren kuzeye İstanbul'dan Artvin'e kadar yağmur geliyor. Bu yağış afet oluşturacak şiddette değil. Sıcaklıklar yarından itibaren hafta sonuna kadar 5 derece düşecek" mesajını paylaştı. İşte son hava durumu raporu...

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 11:46
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 11:51
Meteoroloji'den hava durumu raporu! Prof. Dr. Orhan Şen duyurdu: Sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

PROF. DR. ORHAN ŞEN DUYURDU: SICAKLIKLAR 5 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından 'Bu akşamdan itibaren kuzeye İstanbul'dan Artvin'e kadar yağmur geliyor. Bu yağış afet oluşturacak şiddette değil. Sıcaklıklar yarından itibaren hafta sonuna kadar 5 derece düşecek. Rüzgar bu akşamdan itibaren Marmara'da kuvvetli, deniz ulaşımında aksamalar olabilir. Güneyde yaza devam' mesajını paylaştı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 28, Iğdır'da 26, Erzincan'da 24, Ağrı'da 23, Erzurum'da 20, Kars'ta 19 ve Ardahan'da 16 derece olacağı öngörülüyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı bulutlu, doğu kesimleri ile gece saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C
Az bulutlu

KARS °C, 19°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 22°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık


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