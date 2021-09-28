Marketlerin bir oyunu daha ortaya çıktı! Bu nasıl indirim?

Marketler, bakanlığın denetimlerinin ardından göstermelik indirim oyununa başvurdu. Patates-soğanı alış fiyatının altında satışa sunan marketler, bazı ürünlere de iki katı etiket koyup, bunun üzerinden sözde indirim yapıyor. Marketlerde dikkat çeken bir diğer nokta ise etiket oyunu oldu. Bazı ürün kalemlerine alış fiyatının iki katı etiket koyan marketler, önce fiyatı artırıp, sonra indirim yapmış gibi tüketicinin gözünü boyuyor.



ALIŞ FİYATI HALDEN YÜKSEK!



Dolaştığımız marketlerde ilk dikkat çeken ürünler soğan, domates ve patates oldu. Bazı marketler, maliyetinin 3.50 TL olduğunu iddia ettiği soğanı, 2.45 TL'den satışa sunuyor. Bu ürünün İstanbul Hal fiyatı ise 1.20 ila 2.00 TL arasında değişiyor. Bir diğer indirimli ürün olan patatesin markette satış fiyatı 2.75 TL olarak görülüyor. Ancak alış fiyatı 3 TL! Patatesin İstanbul Hal fiyatı ise 1 ila 2.5 TL arasında...



İKİ KAT FARK VAR



Marketlerin meyve-sebze reyonlarını gezdiğimizde birçok ürün kaleminde fiyatların yüksek olduğu da dikkat çekiyor. Örneğin, 11.90 TL'den satışa sunulan beyaz üzümün market alış fiyatı 6.00 TL. Üretici veya Hal'den alış fiyatı 3.98 TL olarak belirtilen kıvırcık marulun da satış fiyatı yaklaşık 2.5 kat artmış… Marul raflarda 9.45 liradan tüketiciye sunuluyor. Yine 4.50 TL'den alınan kabak, 8.50 liradan, 7.60 TL'den alınan kıl biber 14.90 liradan, 5.00 TL'den alınan sivri köy biberi de 9.95 TL'den satılıyor.



Benzer bir göstermelik indirim, salkım domateste de söz konusu. Alış fiyatı 7.30 TL olarak belirtilen salkım domates, 7.25 TL'den satılıyor. Yine bu ürünün İstanbul Hal fiyatı 6 ila 7 TL arasında değişiyor.



BU NASIL İNDİRİM?



Marketlerde ürünlere yazılan indirim etiketleri de dikkat çekiyor. Bu ürünlerin alış fiyatlarını incelediğinizde ise nasıl algı oyunu yapıldığını görüyorsunuz. Örneğin, 7.95 TL'den 5.99 TL'ye indirildiği iddia edilen golden elmanın alış fiyatı 4.00 TL. Yani ürüne iki kat fiyat etiketi koyup sonrasında indirim yapılmış gibi gösteriliyor.



Yine aynı şekilde Santa Maria armudun, 11.90 TL'den 9.90 liraya indirildiği görülüyor. Ancak armudun alış fiyatı 6.00 TL olarak etikette yer alıyor. Benzer durum şeftalide de var. Rafta 14.90 TL'den 12.00 TL'ye indirilmiş gibi sunulan şeftalinin, alış fiyatının 7.50 lira olduğu gözlerden kaçmıyor. Marketlerin önce ürünü alış fiyatının iki katına çıkarıp, sonra onun üzerinden indirim yapılmış gibi göstermesi de 'Bu nasıl indirim?' sorusunu akıllara getiriyor.



