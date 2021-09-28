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Koronavirüste yeni tedbir: HES yerine aşı kartı dönemi

Koronavirüste yeni tedbir: HES yerine aşı kartı dönemi

Pandemiyle mücadelede aşıya teşvik için iki önemli adım planlanıyor. Öncelikle lokanta, kafe, AVM gibi yerlere girişte vatandaştan HES kodu yerine aşı kartı istenmesi gündemde. Ayrıca, aşıyla ilgili endişe taşıyanları ikna için yerli aşı Turkovac üzerinden büyük bir kampanya yapılacak.

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 08:52
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 09:12
Koronavirüste yeni tedbir: HES yerine aşı kartı dönemi

Koronavirüs pandemisinde kış planı devreye girdi. Yabancı Aşı konusunda endişeleri olanlar için 'yerli aşı kampanyası' başlatılacak. Aşının, üçüncü faz çalışmaları 30 merkezde tamamlandı. Kasım veya aralıkta kullanıma girmesi planlanan Turkovac'ın Sinovac'dan daha etkin olduğu saptandı.

Edinilen bilgiye göre hükümet, pandemiyle ilgili çalışmalarını birkaç başlıkta yürütürken; üniversitelerin açılmasıyla vaka sayısında yaşanabilecek olası artış izlemeye alındı.

Turkovac üretimi konusunda çalışmalar hızlandı, aşı ile ilgili endişesi olanlar için 'yerli aşı kampanyası' masada...

YERLİ AŞIDA HATIRLATMA DOZU...

Yerli aşı Turkovac'ın üçüncü doz hatırlatma aşısı olarak kulanılması planlar arasında bulunuyor. Yapılan çalışmada, günde en fazla 300 bin üretilebileceği, üretim bantları için üç şirketle anlaşma yapıldığı belirtiliyor. Yetkililer, 'Yerli aşının devreye girmesi, aşı ile ilgili endişelilerin güvenlerinin artması aşı olmalarını sağlayabilir. Ayrıca ithalata ödediğiniz dövizden kurtuluruz. İhracat imkanı da yaratılırsa büyük avantaj sağlanır' yorumu yapıyorlar.

ACİL KULLANIM ONAYI ÖNCELİK

Verilen bilgiye göre, süreç tamamlandıktan sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, aşı numunelerini 14 günlük bir incelemeye tabi tutacak. Acil kullanım onayı alması durumunda, seri üretime geçilecek ve üretilen diğer aşıların izlediği yolu izleyecek. Uzmanlar, yerli aşının ancak kasım veya aralık itibarıyla kullanıma gireceğini dile getiriyor. - Hürriyet

OLDUKÇA ETKİLİ

DSÖ'nün yüzde 50 etkinliği yeterli bulduğu belirtilirken, yapılan çalışmalarda Turkovac'ın Sinovac'dan daha etkin olduğu saptandı. Aşının, İngiliz varyantı virüs için başarılı koruma sonucu verdiği, Delta varyantı için de denemelerin sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Aşının, üçüncü faz çalışmaları 30 merkezde tamamlandı. Dozun etkinliği, iki aşı arasındaki etkinlik farkı gibi değerlendirmeler yapıldı. Çalışmalara 18-55 yaş grubunda olanlar katıldı.

HES KODU YERİNE AŞI KARTI ZORUNLULUĞU

Yapılan toplantılarda uzmanların, HES kodu zorunluluğu olan her yere, aşı kartı zorunluluğu getirilmesini istediği öğrenildi. Lokantalar, kafeler ve AVM'ler dahil olmak üzere kapalı mekanlar için bu şartın uygulanması talep ediliyor. Uzmanlar, büyük şehirlere dönüşün tamamlandığını, üniversitelerin de açılmasıyla, ardışık vaka etkisinin Ekim 15'de görüleceğini belirtiyorlar.


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