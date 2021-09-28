Kara Lahana Sarması Nasıl Yapılır? Masterchef Karalahana Sarması Tarifi

Yeni sezonda da Türkiye'nin en sevilen yemek programı olan MasterChef’in bu akşam yayınlanan bölümü yine hayran bıraktı. Dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılara geleneksel bir lezzet olan kara lahana sarmasını yaptırdılar. Peki, Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzeti kara lahana sarması nasıl yapılır? Kara lahana sarması malzemeleri nelerdir? İşte Masterchef Kara lahana sarması tarifi…









Kara Lahana Sarması Malzemeleri Nelerdir?



Masterchef Kara Lahana Sarması Tarifi



Karalahana sarması kaç dakikada pişer?



Karalahana sarması kaç kalori?



2 bağ kara lahana1 su bardağı pirinç2 adet kuru soğanYarım su bardağı zeytinyağı2 yemek kaşığı salçaTuzKarabiberKuru naneÜzerine:Yarım limon suyu• Masterchef kara lahana sarması için ilk olarak kara lahanaları kaynar suda haşlayarak soğuk sudan geçirin. İlk adımda püf nokta lahanaların çok fazla haşlanmasıdır. Bu nedenle lahanaları kaynar suda çok fazla tutmayın.• İkinci adımda kara lahanaların damarlı kısımlarını keserek bir kenara ayırın.• 1 su bardağı pirinci yıkadıktan sonra süzün.• 2 adet kuru soğanı soyun ve küp küp doğrayın.• Doğradığınız soğanları yağ eklediğiniz kap içerisine alın ve 2 yemek kaşığı salçayı da tencere içerisine ekleyin.• Tencere içerisinde tuz, karabiber ve kuru naneyi de ekleyince sarma içiniz hazır hale gelecektir.• Uygun şekilde keserek parça parça ayırdığınız lahana yaprağını tezgaha alarak bir kenarına iç koyun.• Lahanalara iç ekleyerek sarın.• Tencerenin dibini kara lahana yaprağı ile doldurun.• Üzerine sardığınız kara lahana sarmalarını dizin.• 2 su bardağı suyu tencerenin içerisine ilave edin.• Önce hızlı ateşte kaynatın.• Ardından ocağı kısık ateşe ayarlayıp kara lahana sarmaları yumuşayana kadar pişirin.• Sarma pişikten sonra yarım limon suyunu sarmanın üzerine gezdirin.• Tencerenin kapağını kapatarak kara lahana sarmasını yarım saat dinlenmeye bırakın.• Afiyet olsun.Masterchef kara lahana tarifi yaklaşık olarak 50 dakika içerisinde pişer. Ancak kara lahana sarmasının suyunun bitmesi durumunda lahanaya su eklenmelidir. Kara lahana sarması tarihinde püf nokta sarmanın kontrollü bir şekilde pişirilmesidir.1 adet karalahana sarması yaklaşık olarak 15 kaloriye eşittir.sorusunun cevabını arıyorsanız sizlerle paylaştığımız evde kolay Karalahana sarması tarifi ile kolaylıkla Karalahana sarması yapabilirsiniz.Dilerseniz ölçüleri artırarak daha fazla porsiyon çıkarabilirsiniz.