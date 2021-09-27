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İsrail savunma sanayii yetkilileri Bayraktar TB2'ye piyasadaki talebin artması nedeniyle endişeli

İsrail savunma sanayii yetkilileri Bayraktar TB2'ye piyasadaki talebin artması nedeniyle endişeli

ABD merkezli Breaking Defense isimli medya kuruluşu, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) İsrailli yetkilileri endişelendirdiğini yazdı. İsrail savunma sanayii kaynaklarına dayandırılan habere göre, son yıllarda birçok askeri operasyonda ve savaşta görev alan Bayraktar TB2 SİHA'lara gelen taleplerin artmasından duyulan rahatsızlık had safhada.

Ekleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 23:55
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 00:06
İsrail savunma sanayii yetkilileri Bayraktar TB2'ye piyasadaki talebin artması nedeniyle endişeli

Suriye, Libya ve son olarak da Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlarda elde ettiği başarılarla adından sık sık söz ettiren Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'lara duyulan yoğun ilgi, İsrail'i rahatsız etti.

"İSRAİL TB2'YE ARTAN TALEPTEN ENDİŞELİ"

Savunma teknolojileri üzerine yayın yapan New York merkezli Breaking Defense isimli dergide yayımlanan bir makalede, "İsrail savunma sanayii kaynaklarının, son yıllarda savaş meydanlarında test edilen Bayraktar TB2'ye piyasadaki talebin artması nedeniyle endişe duyduğu" vurgulandı.

"İsrail Endüstrisi Kudüs'ü MTCR Drone İhracat Kısıtlamalarını Kaldırmaya Zorladı" başlıklı haber

"TEKNİK LİMİTLERİ KALDIRIN"

SİHA'ların pazar paylarının Türkiye'ye kaymasından çekinen İsrailli savunma sanayii şirketleri, İsrail hükümet yetkililerine, "Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi (MTCR) şartlarının getirdiği teknik limitlere bağlılıktan vazgeçelim, ihracatı artıralım." çağrısını yaptı.

"BENNETT BASKIYI HİSSEDİYOR"

Başbakanlık görevi Binyamin Netanyahu'dan devrelan Naftali Bennett'in artan baskıyı hissettiğinin vurgulandığı makalede, "Bennett hükümeti böyle bir hamleyi kabul ederse, muhtemelen Washington'dan siyasi onay isteyecektir." denildi.


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