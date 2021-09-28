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Ece Seçkin gelinliğini hayranına verdi

Ece Seçkin gelinliğini hayranına verdi

Ece Seçkin, gelinliklerinden ilkini konserinin ardından hayranına armağan etti.

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 10:11
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 10:12
Ece Seçkin gelinliğini hayranına verdi

Ece Seçkin, düğününden sonra hediye edeceğini açıkladığı gelinliklerinden ilkini İzmir konserinin ardından hayranına armağan etti. Seçkin, sekiz hafta sonra dünyaevine girecek olan 25 yaşındaki Nurten adlı hayranıyla buluşma gününde duygusal anlar yaşadı. Vücut ölçüleri olarak Seçkin'i anımsatan ve gelinliği giydikten sonra aynadan gözlerini alamayan genç kız, mutluluğunu gizleyemedi. Popçu ise heyecanını sosyal medya hesabından paylaştı.


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