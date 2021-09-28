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CHP'li İBB'de yeni skandal ! İbrik ihalesinde 3 kat fazla ödediler!

CHP'li İBB'de yeni skandal ! İbrik ihalesinde 3 kat fazla ödediler!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihale skandallarına bir yenisini daha ekledi. CHP’li İBB son olarak mezarlıklara İBB logolu su ibrikleri koydu. İbrikler piyasa fiyatının 3 katı fazlasına satın alındı. Hizmet nedir bilmeyen İBB yalakaları ise CHP'nin vurgun kokan ihaleli ibrik hizmetini yere göğe sığdıramadı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 24 Şubat 2021'de ibrik ihalesi yaptı. İhalenin yapıldığı dönemde piyasada 10 litrelik ibrikler 22 lira 90 kuruştan satışa sunuluyordu.

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 11:00
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 11:05
CHP'li İBB'de yeni skandal ! İbrik ihalesinde 3 kat fazla ödediler!

İBB ise yaptığı ihalede 6 litrelik ibriklerin tanesini 65.99'dan satın aldı. İhalede 300 adet ibrik askılığı ve 3000 adet plastik ibrik alındığı görüldü.

Piyasadaki ibriklerin 3 katı fazla para İBB kasasından çıkarken, hükümetin yaptığı onca icraatı görmezden gelen muhalefet kanadı bu su ibrikleri hamlesini öve öve bitiremedi.




YENİ LOGOLU KARTON BARDAKLAR YERE GÖĞE SIĞDIRILAMADI

Muhalefetin öve öve bitiremediği bir başka yenilik ise vapurlardaki belediye kafelerinde kullanılan karton bardaklar.




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