CHP'li İBB'de yeni skandal ! İbrik ihalesinde 3 kat fazla ödediler!

İBB ise yaptığı ihalede 6 litrelik ibriklerin tanesini 65.99'dan satın aldı. İhalede 300 adet ibrik askılığı ve 3000 adet plastik ibrik alındığı görüldü.



Piyasadaki ibriklerin 3 katı fazla para İBB kasasından çıkarken, hükümetin yaptığı onca icraatı görmezden gelen muhalefet kanadı bu su ibrikleri hamlesini öve öve bitiremedi.









YENİ LOGOLU KARTON BARDAKLAR YERE GÖĞE SIĞDIRILAMADI



Muhalefetin öve öve bitiremediği bir başka yenilik ise vapurlardaki belediye kafelerinde kullanılan karton bardaklar.







