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Siyaset
BM'den Erdoğan ve Putin'e 'İdlib' çağrısı: Sükuneti sağlayın birçok şey buna bağlı

BM'den Erdoğan ve Putin'e 'İdlib' çağrısı: Sükuneti sağlayın birçok şey buna bağlı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, yarın görüşme yapacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunarak, İdlib'de sükunetin sağlanmasını istedi. Pedersen, "Birçok şey buna bağlı.'' dedi.

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 19:51
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 19:51
BM'den Erdoğan ve Putin'e 'İdlib' çağrısı: Sükuneti sağlayın birçok şey buna bağlı

Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, Suriye'nin uluslararası aktörlerin birbiriyle çekiştiği birkaç fiili bölgeye bölündüğünü söyledi.

"BİRÇOK ŞEY BUNA BAĞLI"

İdlib'de özellikle de Türkiye- Suriye sınırında yerinden edilenlerin bulunduğu kamplara yönelik saldırıların arttığına dikkati çeken Pedersen, ''İdlib'de sahadaki durumun yarın Putin- Erdoğan görüşmesinde önemli bir konu olacağından eminim ve nüfuzu olan bu liderlere sükunetin sağlanması çağrısı yapıyorum. Birçok şey buna bağlı.'' dedi.

18 EKİM'DE CENEVRE'DE TOPLANACAKLAR

Anayasa Komitesi'nin yeniden toplanması için taraflara davetiyelerin gönderildiğini belirten Pedersen, komitenin altıncı toplantı için 18 Ekim'de Cenevre'de olacağını, toplantıdan bir gün öncesinde ise eş başkanlarla bir araya geleceğini aktardı.


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