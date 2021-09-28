Aziz Sancar, TOGG’un direksiyonuna geçti!

Nobel Kimya Ödülü sahibi olan Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile TOGG standını ziyaret etti.



Şirket yetkililerinden yerli otomobile ilişkin bilgi alan Sancar'a, Gemlik'teki fabrikanın kurulum aşmasında olduğu, önümüzdeki yıl ile inşaatın tamamlanacağı belirtildi.



Prof. Dr. Sancar'ın, TOGG'da bütün akıllı, modern sistemlerin kullanılıp kullanılmadığı yönündeki sorusuna ilişkin yetkililer tarafından, “En modern en gelişmiş radar teknolojileri kamera teknolojileri kullanılıyor aracımızda. Bu otonom sürüş için sürücü destek sistemler için. Öndeki araçla mesafe için radarları var. Çok gelişmiş yazılımlar kullanıyoruz. Sürücü izleme sistemimiz var. Araç içinde sürücünün gözü yolda mı, uyukluyor mu, heyecanlı mı, endişeli mi, üzgün mü? Hepsini tespit eden bir kameramız var.” yanıtı verildi.



TOGG'UN DİREKSİYONUNA GEÇTİ, BİLGİ ALDI

Prof. Dr. Sancar, daha sonra dört çarpı dört çeker sistemine sahip tamamen elektrikli SUV TOGG'un direksiyonuna geçti.



Burada CEO Karakaş, Sancar'a eşlik etti. Tam kapasiteye geçtiğinde yıllık 175 bin araç üretecek şekilde fabrikanın tasarlandığı bilgisi verilirken Sancar, Amerika'da elektrikli araçların evde de şarj edildiğini söyledi.





'BİR GECEDE ŞARJ EDEBİLECEKSİNİZ'

Bunun üzerine Sancar'a “Evet, o bizde de mümkün. Eve koyduğunuzda bir gecede şarj edebileceksiniz.” yanıtı verildi.



Prof. Dr. Sancar, TÜBİTAK Başkanı Mandal ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) tarafından geliştirilen ve hidrojen ile çalışan aracı inceledi. Mandal, TÜBİTAK'ın görevinin geleceği çalışmak olduğunu belirterek hidrojen ile çalışan araçların geleceğin teknolojisi olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Sancar, Bursa Teknik Üniversitesi'nden gençlerin 'Sancar' adını verdiği elektrikli aracı inceledi ve araç hakkında bilgi aldı. Gençlerin ısrarıyla aracın üzerine imzasını atan Sancar'ın, araca isminin verilmesi konusunda izin verdiği ortaya çıktı. Aracı tanıtan gençlerden biri, “Daha önce biz mailleşmiştik, görüşmüştük. Yaptığımız araca sizin adınızı vermek için izin istemiştik. 'Sancar' 100 kilometre hıza ulaşabiliyor.” dedi.





LAZER CİHAZININ IŞINLANMA KABİNİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ HALİ TANITILDI

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) standını da ziyaret eden Sancar'a, gemiler arası iletişimi sağlayan lazer cihazının ışınlanma kabinine dönüştürülmüş hali tanıtıldı. Cihaz, Sancar ve Mandal'ın holografik görüntüsünü ekrana yansıttı.



TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy da Antarktika'da yapmış oldukları araştırmaları anlatan İngilizce ve Türkçe bir kitabı Sancar'a hediye etti.



'TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİNİ TÜRK MÜHENDİSLERİ YAPIYOR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak, “Aziz Sancar Hocamızın '100 yıl sonra benim buluşlarımı sizin gibi Türk çocukları okuyacaklar ve ‘Bunu bir Türk yaptı' diyecekler' sözlerinde olduğu gibi fikri mülkiyet hakları yüzde 100 ülkemize ait olan Türkiye'nin otomobilini de Türk mühendisler yapıyor.” ifadelerine yer verdi.