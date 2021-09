Ajax- Beşiktaş karşı karşıya!

17' Gol... Ajax 1-0 Beşiktaş (Berghuis)



12' Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Berghuis, uzak direğe doğru yerden bir vuruş yaptı. Top direğin yanından dışarıya gitti.



9' Batshuayi'nin şutu direkten döndü!



4' Sol kanattan arka direğe doğru yapılan ortada Umut topu uzaklaştırdı.



1' Maç başladı.



UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Hollanda'nın Ajax ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'daki karşılaşma, TSİ 19.45'de başlayacak. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.



Maçta, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak. Ajax-Beşiktaş maçını Exxen Spor canlı yayınlayacak.



Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup oldu. Ajax ise deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon'u 5-1 yendi.



İLK 11'LER

Ajax: Pasveer, Timber, Alvarez, Gravenberch, Tadic, Antony, Mazraoui, Blind, Martinez, Haller, Berghuis



Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut Meraş, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan, Batshuayi