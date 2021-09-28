2022 YDT Konuları ve Soru Dağılımı 2022 YDT Konuları Yayınlandı mı?

2022 yılı YDT sınavı için meraklı bekleyiş başladı! Sınavda başarılı bir sonuç elde etmek isteyen öğrenciler 2022 YDT konularını araştırıyor. Üniversite adaylarının ‘2022 YDT konuları yayınlandı mı?' sorusunu gündeme getirmesi ve 2021 YKS üçüncü ek yerleştirmenin gerçekleştirilmesi üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kurumu 2022 YDT konuları ve soru dağılımı açıklamasını gerçekleştirdi. Peki, 2022 YDT’de hangi konular çıkacak? İşte 2022 YDT konuları ve soru dağılımı…
2022 YDT Konuları ve Soru Dağılımı
Dilbilgisi (10 Soru) (4 Soru Zamanlar,2 Soru edatlar,3 Soru bağlaçlar,1 Soru belirleyiciler)
Boşluk doldurma (5 Soru)
Cümleyi Tamamlama (8 Soru)
İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma (6 Soru)
Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma (6 Soru)
Paragraf (15 Soru)
Anlamca Yakın Cümleyi Bulma (5 Soru)
Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma (5 Soru)
Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma (5 Soru)
Diyalog Tamamlama (5 Soru)
Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma (5 Soru)
YDT PUANI İLE HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLEBİLİR?
2022 Yılı YDT sınavına girecek olan öğrencilerden gelen ‘YDT puanı ile hangi bölümlere girilir
?’ sorusu Ölçme Seçme ve Yerleştirme kurumu tarafından cevaplandırılmıştır. ÖSYM’nin açıklamasına göre YDT puanı ile tercih edilebilecek bölümler aşağıdaki şekildedir.
İngilizce Öğretmenliği
Mütercim-Tercümanlık
Arapça Öğretmenliği
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Turizm Rehberliği
Fransız Dili ve Edebiyatı
Alman Dili ve Edebiyatı
Rus Dili ve Edebiyatı
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
Almanca Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Arap Dili ve Edebiyatı
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
Dilbilim
Fars Dili ve Edebiyatı
Hindoloji
Hungaroloji
İspanyol Dili ve Edebiyatı
İtalyan Dili ve Edebiyatı
Japon Dili ve Edebiyatı
Kore Dili ve Edebiyatı
Latin Dili ve Edebiyatı
Sinoloji
Urdu Dili ve Edebiyatı
Yunan Dili ve Edebiyatı
Polonya Dili ve Kültürü
Ermeni Dili ve Kültürü
Bulgar Dili ve Edebiyatı
Gürcü Dili ve Edebiyatı
Çeviribilim
Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe)
Japonca Öğretmenliği
Karşılaştırmalı Edebiyat
Çin Dili ve Edebiyatı
Ermeni Dili ve Edebiyatı
İbrani Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dil Bilimi
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
Dilbilimi
Leh Dili ve Edebiyatı
Ukrayna Dili ve Edebiyatı
Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
Mütercim-Tercümanlık (Farsça)
Arnavut Dili ve Edebiyatı
Boşnak Dili ve Edebiyatı
Mütercim-Tercümanlık (Bulgarca)
Mütercim-Tercümanlık (Rusça)
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat
Mütercim-Tercümanlık (Çince)
İngilizce Öğretmenliği-ELT
Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Rus Dili Öğretmenliği
Doğu Dilleri (Çin Dili ve Edebiyatı)
Doğu Dilleri (Rus Dili ve Edebiyatı)
Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı)
Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça)
Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları
İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları
İşte merakla araştırılan YDT puanı ile alan bölümler
listesi!