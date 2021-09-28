2022 YDT Konuları ve Soru Dağılımı 2022 YDT Konuları Yayınlandı mı?

2022 yılı YDT sınavı için meraklı bekleyiş başladı! Sınavda başarılı bir sonuç elde etmek isteyen öğrenciler 2022 YDT konularını araştırıyor. Üniversite adaylarının ‘2022 YDT konuları yayınlandı mı?' sorusunu gündeme getirmesi ve 2021 YKS üçüncü ek yerleştirmenin gerçekleştirilmesi üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kurumu 2022 YDT konuları ve soru dağılımı açıklamasını gerçekleştirdi. Peki, 2022 YDT’de hangi konular çıkacak? İşte 2022 YDT konuları ve soru dağılımı…





2022 YDT Konuları ve Soru Dağılımı



YDT PUANI İLE HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLEBİLİR?



Dilbilgisi (10 Soru) (4 Soru Zamanlar,2 Soru edatlar,3 Soru bağlaçlar,1 Soru belirleyiciler)Boşluk doldurma (5 Soru)Cümleyi Tamamlama (8 Soru)İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma (6 Soru)Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma (6 Soru)Paragraf (15 Soru)Anlamca Yakın Cümleyi Bulma (5 Soru)Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma (5 Soru)Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma (5 Soru)Diyalog Tamamlama (5 Soru)Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma (5 Soru)2022 Yılı YDT sınavına girecek olan öğrencilerden gelen ‘?’ sorusu Ölçme Seçme ve Yerleştirme kurumu tarafından cevaplandırılmıştır. ÖSYM’nin açıklamasına göre YDT puanı ile tercih edilebilecek bölümler aşağıdaki şekildedir.İngilizce ÖğretmenliğiMütercim-TercümanlıkArapça Öğretmenliğiİngiliz Dili ve EdebiyatıTurizm RehberliğiFransız Dili ve EdebiyatıAlman Dili ve EdebiyatıRus Dili ve EdebiyatıEski Yunan Dili ve EdebiyatıAlmanca ÖğretmenliğiFransızca ÖğretmenliğiAmerikan Kültürü ve EdebiyatıArap Dili ve EdebiyatıÇağdaş Yunan Dili ve EdebiyatıDilbilimFars Dili ve EdebiyatıHindolojiHungarolojiİspanyol Dili ve Edebiyatıİtalyan Dili ve EdebiyatıJapon Dili ve EdebiyatıKore Dili ve EdebiyatıLatin Dili ve EdebiyatıSinolojiUrdu Dili ve EdebiyatıYunan Dili ve EdebiyatıPolonya Dili ve KültürüErmeni Dili ve KültürüBulgar Dili ve EdebiyatıGürcü Dili ve EdebiyatıÇeviribilimMütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe)Japonca ÖğretmenliğiKarşılaştırmalı EdebiyatÇin Dili ve EdebiyatıErmeni Dili ve Edebiyatıİbrani Dili ve Edebiyatıİngiliz Dil BilimiMütercim-Tercümanlık (Fransızca)DilbilimiLeh Dili ve EdebiyatıUkrayna Dili ve EdebiyatıMütercim-Tercümanlık (Arapça)Mütercim-Tercümanlık (Farsça)Arnavut Dili ve EdebiyatıBoşnak Dili ve EdebiyatıMütercim-Tercümanlık (Bulgarca)Mütercim-Tercümanlık (Rusça)İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı EdebiyatMütercim-Tercümanlık (Çince)İngilizce Öğretmenliği-ELTRus Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiRus Dili ÖğretmenliğiDoğu Dilleri (Çin Dili ve Edebiyatı)Doğu Dilleri (Rus Dili ve Edebiyatı)Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı)Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça)Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatlarıİngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatlarıİşte merakla araştırılanlistesi!