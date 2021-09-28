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2022 YDT Konuları ve Soru Dağılımı 2022 YDT Konuları Yayınlandı mı?

2022 YDT Konuları ve Soru Dağılımı 2022 YDT Konuları Yayınlandı mı?

2021 YKS tercih ve ek yerleştirme sürecinin sona ermesinin ardından 2022 YKS sınav konuları araştırılmaya başladı. Gelecek yıl üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin ‘2022 YKS konuları yayınlandı mı?’ sorusunu sorması üzerine ÖSYM 2022 yılında hangi dersten kaç soru geleceği konusunda açıklama gerçekleştirdi. İşte ÖSYM’nin açıklamasına göre 2022 YDT konuları ve soru dağılımı…

Ekleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 14:33
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 14:36
2022 YDT Konuları ve Soru Dağılımı 2022 YDT Konuları Yayınlandı mı?

2022 yılı YDT sınavı için meraklı bekleyiş başladı! Sınavda başarılı bir sonuç elde etmek isteyen öğrenciler 2022 YDT konularını araştırıyor. Üniversite adaylarının ‘2022 YDT konuları yayınlandı mı?' sorusunu gündeme getirmesi ve 2021 YKS üçüncü ek yerleştirmenin gerçekleştirilmesi üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kurumu 2022 YDT konuları ve soru dağılımı açıklamasını gerçekleştirdi. Peki, 2022 YDT’de hangi konular çıkacak? İşte 2022 YDT konuları ve soru dağılımı…

2022 YDT Konuları ve Soru Dağılımı



Dilbilgisi (10 Soru) (4 Soru Zamanlar,2 Soru edatlar,3 Soru bağlaçlar,1 Soru belirleyiciler)

Boşluk doldurma (5 Soru)

Cümleyi Tamamlama (8 Soru)

İngilizce Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma (6 Soru)

Türkçe Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma (6 Soru)

Paragraf (15 Soru)

Anlamca Yakın Cümleyi Bulma (5 Soru)

Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma (5 Soru)

Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma (5 Soru)

Diyalog Tamamlama (5 Soru)

Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma (5 Soru)



YDT PUANI İLE HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLEBİLİR?


2022 Yılı YDT sınavına girecek olan öğrencilerden gelen ‘YDT puanı ile hangi bölümlere girilir?’ sorusu Ölçme Seçme ve Yerleştirme kurumu tarafından cevaplandırılmıştır. ÖSYM’nin açıklamasına göre YDT puanı ile tercih edilebilecek bölümler aşağıdaki şekildedir.

İngilizce Öğretmenliği

Mütercim-Tercümanlık

Arapça Öğretmenliği

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Turizm Rehberliği

Fransız Dili ve Edebiyatı

Alman Dili ve Edebiyatı

Rus Dili ve Edebiyatı

Eski Yunan Dili ve Edebiyatı

Almanca Öğretmenliği

Fransızca Öğretmenliği

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Arap Dili ve Edebiyatı

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı

Dilbilim

Fars Dili ve Edebiyatı

Hindoloji

Hungaroloji

İspanyol Dili ve Edebiyatı

İtalyan Dili ve Edebiyatı

Japon Dili ve Edebiyatı

Kore Dili ve Edebiyatı

Latin Dili ve Edebiyatı

Sinoloji

Urdu Dili ve Edebiyatı

Yunan Dili ve Edebiyatı

Polonya Dili ve Kültürü

Ermeni Dili ve Kültürü

Bulgar Dili ve Edebiyatı

Gürcü Dili ve Edebiyatı

Çeviribilim

Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe)

Japonca Öğretmenliği

Karşılaştırmalı Edebiyat

Çin Dili ve Edebiyatı

Ermeni Dili ve Edebiyatı

İbrani Dili ve Edebiyatı

İngiliz Dil Bilimi

Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)

Dilbilimi

Leh Dili ve Edebiyatı

Ukrayna Dili ve Edebiyatı

Mütercim-Tercümanlık (Arapça)

Mütercim-Tercümanlık (Farsça)

Arnavut Dili ve Edebiyatı

Boşnak Dili ve Edebiyatı

Mütercim-Tercümanlık (Bulgarca)

Mütercim-Tercümanlık (Rusça)

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat

Mütercim-Tercümanlık (Çince)

İngilizce Öğretmenliği-ELT

Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Rus Dili Öğretmenliği

Doğu Dilleri (Çin Dili ve Edebiyatı)

Doğu Dilleri (Rus Dili ve Edebiyatı)

Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı)

Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Rusça)

Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları

İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları



İşte merakla araştırılan YDT puanı ile alan bölümler listesi!

2022 Ydt


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