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Ne olacak bu işin sonu? CHP'li İBB İstanbulluları bezdirdi! Yine metrobüs arızası...

Ne olacak bu işin sonu? CHP'li İBB İstanbulluları bezdirdi! Yine metrobüs arızası...

İstanbul sokaklarında ve metrobüs hatlarında her gün arızalı İETT otobüsü manzarasına rastlanırken, vatandaşlar bu duruma çare arıyor.

Ekleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 12:47
Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 12:54
Ne olacak bu işin sonu? CHP'li İBB İstanbulluları bezdirdi! Yine metrobüs arızası...

İstanbul'da yaklaşık 2 aydır tek gündem, yolda kalan İETT araçları...

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait olan ve bakımsızlıktan dolayı hergün yollarda kalan İETT araçları, İstanbulluları yordu.

Bugün de bir İETT aracının arıza yapması sonucu, İstanbulluların çile görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

Son vakaya ise Küçükçekmece'de rastlandı...

METROBÜS YOLDA KALDI

Cennet Mahallesi durağında bugün İstanbulluların sabah işe gitmek için kullandığı metrobüs arızalanarak, yolcuları mağdur etti.

Metrobüsün arızalanması sonrası yolcular aracı tahliye etti.

Yolcuların art arda yaşanan bu arızalara tahammülü kalmazken, İstanbullar yine İBB'ye şikayette bulundu.



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