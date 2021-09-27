USD (Alış - Satış) : 8,84 - 8,85 EURO (Alış - Satış) : 10,34 - 10,36
Ana Sayfa.
Siyaset
Kılıçdaroğlu'ndan 'İzmir'e verilen krediyi hükümet engelliyor' yalanı

Kılıçdaroğlu'ndan 'İzmir'e verilen krediyi hükümet engelliyor' yalanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in, "Dünya Bankası'yla müzakereler sürüyor. Sona erdiğinde Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz" açıklamasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Bankası’nın İzmir'e verdiği kredinin hükümet tarafından onaylanmadığı yalanını söyledi.

Ekleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 16:34
Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 17:34
Kılıçdaroğlu'ndan 'İzmir'e verilen krediyi hükümet engelliyor' yalanı

İzmir depremi sonrası Dünya Bankası'nın sağladığı kredinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmadığı öne sürülmüş, bu iddia bizzat İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in ifadeleriyle yalanlanmıştı.

'MÜZAKERELER SÜRÜYOR'

CHP'li Soyer, henüz imzalanmış bir anlaşma olmadığını ve Dünya Bankası'yla müzakerelerin sürdüğünü söyleyerek 'Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğiz' demişti.

'KREDİYİ DE ENGELLİYORLAR...'

İzmir'de depremzedelerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanının açıklamasına rağmen 'Yurtdışından kredi alıyoruz bu binaları yapmak için, krediyi de engelliyorlar' ifadesini kullandı.

'ISRARLA YALAN SÖYLÜYOR'

Kılıçdaroğlu'nun 25 Haziran'daki İzmir ziyaretinde de aynı yalanı söylediğine belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, tepkini şu sözlerle dile getirdi:

CHP bunu her seferinde yapıyor. Yapamadıkları ve hayata geçiremedikleri her icraat için bahaneler uyduran CHP yönetimi, sürekli olarak iktidarı ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı suçlamaktadır. Bu meselede de olduğu gibi Kılıçdaroğlu ısrarla yalan söylüyor.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı