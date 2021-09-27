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İYİ Parti'li Lütfü Türkkan batırmış… 36 milyon dolar nasıl buharlaştı?

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan batırmış… 36 milyon dolar nasıl buharlaştı?

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın Ukrayna ve Gebze'deki fabrikaları ve çiftlikleri için kamu bankalarından çektiği 36 milyon dolarlık krediyi batırdığı ortaya çıktı.

Ekleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 23:45
Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 23:45
İYİ Parti'li Lütfü Türkkan batırmış… 36 milyon dolar nasıl buharlaştı?



İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Ukrayna ve Gebze'deki fabrikalarına ve çiftliklerine Türkiye, Karadağ ve Kazakistan'daki Ziraat Bankaları aracılığıyla kullandığı toplam 36 milyon dolar krediyi batırdığı öğrenildi.

Ziraat'in Lütfü Türkkan'ın batık kredileri nedeniyle icra takibi başlatacağı belirtiliyor.

Türkkan, kamu bankalarının sırtına yük oldu

Lütfü Türkkan, FoxTv'de katıldığı bir yayında, özellikle Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankalarında kredilerin yüzdürülerek iş dünyasının ayakta tutulmaya çalışıldığını ve bu kredilerin kamu bankalarının sırtına vurulan yük olduğunu ifade etmişti.

Türkkan'ın kendi şirketileri için bir kamu bankası olan Ziraat'ten aldığı aldığı kredileri batırması, kendi ifadesiyle "kamu bankalarının sırtına yük" oluşturduğu şeklinde yorumlandı.


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