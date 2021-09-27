İstanbul Filarmoni Derneği'nde taciz skandalı! 'Adet döngünü bana rapor edeceksin

Türkiye'de müzik piyasasında önemli bir yere sahip olan İstanbul Filarmoni Derneği, dernek başkanı Atilla Tuna'ya dair taciz iddialarıyla çalkalanıyor. Derneğin müzik dergisi için editör olarak işe alınan Yıldız Teknik Üniversitesi Müzikoloji öğrencisi Dilacan Özçelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dernek başkanının tacizine uğradığını duyurdu.



4 KİŞİ İSTİFA ETTİ



Tuna'nın dernekte çalışabilmesi için kendisine aralarında 'adet döngüsü raporu'nun da olduğu 3 şart koştuğunu belirten Özçelik'in şok iddiaları, 4 yönetim kurulu üyesini istifaya

götürdü.



İŞ GÖRÜŞMESİ İLE BAŞLADI



Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü öğrencisi Dilacan Özçelik, iş görüşmesi için İstanbul Filarmoni Derneği Başkanı Atilla Tuna ile bir araya geldi.

Dernek başkanıyla görüşmesi olumlu geçen Özçelik, 16 Ağustos'ta derneğin yayınlayacağı bir müzik dergisinde editör olarak işe başladı.



ASANSÖRDE YALNIZ KALINCA...



Ancak iddiaya göre genç kadın, mesleğine başlamanın heyecanını yaşarken bir anda kendisini kâbus gibi bir hayatın içerisinde buldu. Dilacan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamalara göre, Atilla Tuna'nın sözlü tacizleri asansörde yalnız bulundukları sırada cinsel saldırıya vardı. Yaşadığı dehşet karşısında neye uğradığını şaşırtan genç

kadın, tacizci başkana durumdan rahatsız olduğunu söyleyince ikinci bir şokla sarsıldı.



3 ŞARTLI TACİZ



İddiaya göre Tuna, işe aldığı genç kıza çalışmaya devam edebilmesi için tam 3 skandal şart koştu. Başkanın kendisine özel hayatını rapor etmesini, erkek arkadaşlarına bile kendisinin karar vereceğini ve son olarak da adet döngüsünü rapor etmesini söylediğini ifade etti.



YÖNETİM KURULUNA 3 MAYMUN GÖNDERMESİ



Duydukları karşısında şoka uğrayan genç kız durumu hemen yönetim kuruluna bildirdi ve savcılığa şikayette bulundu. Ancak derneğin yönetim kurulu, Özçelik'in mesajlarına ve

çağrılarına karşılık vermedi. Şok üstüne şok yaşayan Özçelik ise çareyi sosyal medyada sesini duyurmakta buldu.



Dilacan Özçelik yaşadığı mağduriyeti sosyal medya hesaplarından anlattı



ÇARPICI İFADELER



Yaşadığı dehşeti Twitter hesabından duyuran Özçelik, '75 senelik bir derneğin başkanının tacizci olmasını ve yönetim kurulunun tacize karşı üç maymunu oynamasını kabul etmiyorum. Uğradığım haksızlık ve tacize karşı sonuna kadar mücadele edeceğim' ifadelerini kullandı.



İSTİFALAR PEŞPEŞE GELDİ



Özçelik'in sosyal medyada gündem olan paylaşımlarının ardından İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Cem Babacan, Filiz Yolaçan, Sezai Kocabıyık ve Sinan Erşahin istifa kararı aldıklarını duyurdu.



Taciz iddiasının yönetim kurulu toplantısında gündeme geldiği aktarılan açıklamada, 'İFD Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Tuna'nın istifası istenmiş, başkanlık yetkileri

düşürülmüş ve başkan vekiline devredilmiştir' denildi.



Ancak alınan kararlara uyulmadığını belirtilen açıklamada, 'Alınan karar ilgili kişilerce uyulmadığı görülmüştür. İFD Yönetim Kurulu üzerine düşen sorumluluğu yerine

getirmiş olup aldığımız güncel karar üzerine yönetim kurulu üyeleri olarak istifa ediyoruz' ifadelerine yer verildi.



Genç kız olaylar dizisini şöyle anlattı:



İSTANBUL FİLARMONİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULUNU VE BAŞKANI ATİLLA TUNA'YI İFŞA EDİYORUM.



Duyarlı insanların maruz kaldığım mobbing ve tacizi duyurmaya çağrıyorum. Ben Dilacan Özçelik. Yıldız Teknik Üniversitesi Müzikoloji bölümü son sınıf öğrencisiyim.

16 Ağustos tarihinde A.T. ile görüşerek İstanbul Filarmoni Derneğinin çıkartacağı müzik dergisinin editörü olmak üzere işe başladım. Kendi mesleğim ile ilgili işe başlamanın yarattığı

heyecan A.T.'nın mobbing ve tacizi dolayısıyla korku ve endişeye dönüştü.



İltifatlarla başlayan süreç dokunmalara ve en nihayetinde asansörde kıstırıp kendine çekmeye kadar vardı. Ben kendisine bu durumdan rahatsızlığımı belirttim. Başta işe çok uygun

olduğumu söyleyen A.T. tacizlerine karşı geldiğimde tehditlerine başladı.



'ÖZEL HAYATINI BANA RAPOR EDECEKSİN', 'ERKEK ARKADAŞINA BİLE BEN KARAR VERECEĞİM', 'REGL TARİHLERİNİ SÖYLEYECEKSİN' 'KISACASI TAM TESLİMİYET İSTİYORUM' dedi. Aksi takdirde yerime geçecek çok insan olduğunu söyleyerek beni işimle tehdit etti.



Ben derhal bu mobbing ve tacizi yönetim kuruluna bildirdim. Savcılığa giderek A.T'den şikayetçi oldum. Bunun üzerine Derneğin A.T.'ye soruşturma başlatacağını düşünürken

A.T'nin bir mesajı ile işten çıkarıldım. Dernek Yönetim Kurulu mesajlarıma ve çağrılarıma dönmedi.

Bünyesinde olmaktan gurur duyduğum 75 senelik bir derneğin başkanının tacizci olmasını ve yönetim kurulunun tacize karşı üç maymunu oynamasını kabul etmiyorum.Uğradığım

haksızlık ve tacize karşı sonuna kadar mücadele edeceğim. Lütfen bu tweeti paylaşın, RT edin