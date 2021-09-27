CHP'li Bakırköy Belediyesi’nden hukuk dışı devir!

Bakırköy Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın 'Pazar Yeri Kurma' yönetmeliğine aykırı olarak, kendisinin yapması gereken işi İstanbul Umum Pazarcılar Odası'na devretti. Pazarcılar odasının inşai faaliyete başlamak için nereden para bulacağı da merak konusu olurken, Bakırköy Belediyesi'nin kamu kaynağı olan bir taşınmazını daha adeta peşkeş çektiği iddia edildi.



'KAMU YARARI SAĞLAYACAK PROJEYİ BELEDİYE YAPMALI'



Sabah gazetesine konuşan Bakırköy MHP İlçe Başkanı Turgut İnan, belediyenin asli görevi olan 'Pazar Yeri Kurma' yetkisini, meclis kararıyla bir gruba devir etmek isteyen Bülent Kerimoğlu başkanlığındaki Bakırköy Belediyesi'ne dava açtıklarını belirtti.



BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT KERİMOĞLU VE PAZARCILAR ODASI BAŞKANI MESUT ŞENGÜN



'Yapılması planlanan Kapalı Pazar Alanı ve otopark dışındaki kafeteryalar, oto yıkama ve tuvaletler gibi işletmelerin geliri ile tahmini bir yıl içinde kendi kendini yapabilecek bir projeyi, belediye neden kendisi değil de hukuken mümkün olmadığı halde 'Pazarcılar Odasına devir ediyor?' diye soran MHP İlçe Başkanı Turgut İnan, 'Var olduğu sürece belediyeye gelir getirecek projeyi belediyenin kendisi yapmalı. Elde edilecek gelir Bakırköy'e artı değer katan sivil toplum kuruluşlarına, amatör spor kulüplerine ve belediyecilik hizmetlerine harcanmalı. Kamunun malını belli bir guruba 20 yıllığına tahsis etmemeli' dedi.



'HUKUKSUZ YETKİ DEVRİ OLMAZ'



İnan, Belediyelerin 'Pazar Yeri Kurma' yetkisini, en az yüzde 50 hissesine sahip olduğu bir şirkete verebileceğini ve Bakırköy Belediyesi'nin bu yetkisini zaten iştiraki olan Bakırköy Yapı İnşaat Ulaşım Sağlık Hizmetleri A.Ş'ye (BYUAŞ) devir ettiğini, şimdilerde ise BYUAŞ'ın ekonomik sıkıntılardan dolayı pazar yeri kuramayacağını gerekçe göstererek, Pazarcılar Odası'na devir etmesinin kanuna aykırı olduğunu söyledi. MHP Bakırköy İlçe Başkanı İnan ayrıca, 'Ortak hizmet projesi' adı altında yapılan işlemin yetki devri dışında bir anlam ifade etmediğini belirterek, 'İstanbul'un en kıymetli arazisini belediye verecek, pazar alanı masrafını esnaf üstlenecek, Pazarcılar Odası 20 yıl kullanım hakkı elde edecek? Bu neyin ortaklığı?' diye konuştu.



Bakırköy Belediye Meclisi'nin aldığı kararı kamu yararı gözetmediği gerekçesi ile mahkemeye taşıyan MHP Bakırköy İlçe Başkanı Turgut İnan; belediyenin pazar yeri işletme veya yüzde ellisinden fazlasına sahip iştirakine pazar yerini işlettirme görevini yönetmeliğe açıkça aykırı bir şekilde İstanbul Umum Pazarcılar ve Esnaf Odası'na devrettiğini, 'BYUAŞ'ın pazar yerine ayıracak bütçesinin olmaması..' gerekçesinin ise hiçbir hukuki dayanağının olmadığını belirtti. Bakırköy Belediyesi'nin almış olduğu kararla asli yetki ve görevini yapmamakla kalmayıp, sorumluluğu da üzerinden attığını belirten İnan, amaç unsuru bakımından da idarenin takdir yetkisi bulunmadığını, kaldı ki kamu yararı gütmesi gereken Bakırköy Belediyesi'nin amacını aşarak, kamu yararı ilkesi dışında hareket ettiğini söyledi.





'PAZARCILAR ODASI HAKSIZ ÇIKAR SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR'



Belediyenin Pazarcılar Odası ile arasında yapılan protokolde de hukuka aykırı maddeler olduğunu belirten İnan, pazarcı esnafından katkı payı alınarak yapılacak inşaatının esnafın belirlediği müteahhit firma tarafından yapılacak olmasına yönelik de belirsizliklerin olduğunun altını çizerek, Pazarcılar Odası'nın bu belirsizlikten faydalanarak kendisine haksız çıkar sağlamaya çalıştığını iddia etti.



'İMZA YOKSA PAZARDA YER DE YOK'



'Hukuka aykırı bir diğer konunun ise, sözleşmeye göre, katkı payı ödemeyi ve belirlenen müteahhit ile sözleşme imzalamayı kabul etmeyen esnafa pazar yerinde yer temini yapılmayacak olması' diyen İnan, 'Açık bir şekilde işletilecek olan sürece esnafın zorbalıkla dahil edilmeye çalışılacağı görülmektedir. Zira esnafa 'İmza yok ise pazarda yer de yok' tehdidi öne sürülecek ve ekonomik tehditlerle pazar yeri esnafına durum kabul ettirilmeye çalışılacaktır. Esnafın satışını arttırmasını, kullanabileceği alanların artmasını kararına dayanarak yapan davalı idare (Belediye) aslında aldığı kararla esnafı kaderine terk etmiş ve pazar yeri esnafının ticari faaliyetlerinin devamlılığı protokolünün tarafı olan 'Oda'nın insafına bırakmıştır' dedi.





MHP BAKIRKÖY İLCE BAŞKANI TURGUT İNAN



Pazar yerinde yapılacak tuvalet, kafeterya ve otoparkın, tamamen Pazarcılar Odası hakimiyetine bırakılmasını da doğru bulmadıklarını belirten MHP İlçe Başkanı, belediyenin söz konusu kiralamalarla ilgili bir gelirinin olmayacağını, Cumartesi Pazarı olarak bilinen pazarın İstanbul'un en kalabalık alanı olduğunu belirtiği açıklamasında, 'Oda'nın bu işletmelerden elde edeceği kira geliri ve Oda'nın kiraya verdiği gerçek ve tüzel kişilerin kazançları dudak uçuklatacak seviyelerde olacaktır' dedi.



'20 YIL DEVİR EDEMEZ'



Sözleşme süresinin de 20 yıl olmasının kanuna aykırı olduğunu belirten Turgut İnan, belediyenin ayni hak tesis yöntemi ile en fazla 10 yıllığına satış yerini esnafa kiralayabildiğini belirtti.



Mahkemeye öncelikle yürütmenin durdurulması, sonrasında ise 10.09.2021 tarihinde 'Pazar yerinin yenilenmesi' başlıklı meclis kararının iptal edilmesi için dava açan Bakırköy İlçe Başkanı Turgut İnan, 'En başında da söylediğim gibi, kamuya ait mallar, belli bir gruba verilemez' dedi.



Sıraladığı tüm maddeleri değerlendirdiklerinde, kamuya ait olan bir alanın 20 yıl kullanımı, hem de kullanımdan elde edilen gelirin yüzde 60'ının bir gruba verilmesini ne parti ne de Bakırköylü olarak kabul etmediklerini söyleyerek konuşmasını tamamlayan MHP Bakırköy İlçe Başkanı Turgut İnan, söz konusu protokolden vaz geçilmediği takdirde konuyu hukuka taşıyacaklarını ve halkın menfaatlerini sonuna kadar koruyacaklarını söyleyerek konuşmasını tamamladı.