Can Ataklı Şimdi De Millet İttifakının Adayını Açıkladı!

Millet İttifakı'nda 'Ortak aday mı yoksa birden fazla aday mı?' sorusuna cevap aranırken, ittifaka yakınlığıyla bilinen Gazete Can Ataklı, sürpriz bir iddia ortaya attı.



MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI KİM OLACAK?



Can Ataklı, Youtube hesabından yayınladığı videoda, Millet İttifakı'nın ortak aday konusunda İlhan Kesici isminde el sıkıştığını öne sürdü. Ataklı açıklamasında, İlhan Kesici ismini ilk defa duymadığını belirterek, 'Herkesin oy vereceği çok iyi bir aday' iddiasında bulundu.





MERAL AKŞENER ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI



Öte yandan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklamıştı. Akşener, 'Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim.