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Almanya'da 19 Türk kökenli aday milletvekili seçildi

Almanya'da 19 Türk kökenli aday milletvekili seçildi

Almanya'da dün yapılan genel seçimde, 18 Türk asıllı aday, milletvekili olarak Federal Meclise (Bundestag) girmeye hak kazandı.

Ekleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 12:54
Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 13:02
Almanya'da 19 Türk kökenli aday milletvekili seçildi

Geçici ilk resmi sonuçlara göre, Aydan Özoğuz, Hakan Demir, Metin Hakverdi, Macit Karaahmetoğlu, Derya Türk-Nachbaur, Mahmut Özdemir, Cansel Kızıltepe, Gülistan Yüksel ve Nezahat Baradari, Sosyal Demokrat Partiden (SPD) milletvekili seçildi.

Yeşiller Partisinden Cem Özdemir, Ekin Deligöz, Canan Bayram, Filiz Polat ve Melis Sekmen meclise girmeye hak kazanırken, Sol Partiden Ateş Gürpınar, Sevim Dağdelen ve Gökay Akbulut da seçilen diğer Türk kökenli milletvekilleri oldu. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden Serap Güler milletvekili seçildi.

TÜRK KÖKENLİ VEKİL SAYISI ARTTI

Böylece geçen seçimde 14 olan Türk kökenli milletvekili sayısı bu seçimde 19'a yükseldi.

Bunların dışında ayrıca seçilenler arasında, Türkiye kökenli Rum bir aileden gelen Takis Mehmet Ali de bulunuyor.

Seçimde, 100'ün üzerinde Türk asıllı kişi adaylık açıklamıştı.


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