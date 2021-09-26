Saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz!

Bölgeye saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.
Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor...
Suriye'de Mehmetçik'in görev aldığı bölgede huzur ve güvenliği bozmak isteyen hain teröristler, bir bir tespit ediliyor.
Son olarak Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı girişimi daha önlendi.
6 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Bölgede tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, komandoların müdahalesiyle amaçlarınna ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.
MSB: BİR SALDIRI TEŞEBBÜSÜ DAHA YARIDA KALDI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin paylaşım yaparak 'Terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı.' ifadesine yer vedi.