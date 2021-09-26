Saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz!

Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor...



Suriye'de Mehmetçik'in görev aldığı bölgede huzur ve güvenliği bozmak isteyen hain teröristler, bir bir tespit ediliyor.



Son olarak Barış Pınarı bölgesinde bir saldırı girişimi daha önlendi.



6 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ



Bölgede tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, komandoların müdahalesiyle amaçlarınna ulaşamadan etkisiz hâle getirildi.



MSB: BİR SALDIRI TEŞEBBÜSÜ DAHA YARIDA KALDI



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin paylaşım yaparak 'Terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı.' ifadesine yer vedi.