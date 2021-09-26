Meteoroloji önümüzdeki haftayı işaret etti ve uyardı! '5 gün boyunca sürecek'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen son dakika hava durumu tahmin raporuna göre önümüzdeki hafta Salı günü itibarıyla beş gün boyunca birçok il yağışlı havanın etkisi altına girecek. Mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların önümüzdeki hafta ülke genelinde artış göstereceği bildirilirken yağışlı havanın İstanbul’da da etkili olacağı kaydedildi. İşte Meteoroloji’nin önümüzdeki hafta için yayımladığı hava durumu tahminleri ve detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki hafta için 28 Eylül ile 2 Ekim tarihi arasında beş gün boyunca sürecek yağış uyarısında bulundu. İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak yağışlarla beraber sıcaklıkların ise batı, iç ve güney kesimlerinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
5 GÜN BOYUNCA SÜRECEK!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden yayımladığı orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin raporunda 28.09.2021-02.10.2021 tarihleri aralığında İstanbul dahil birçok ilin yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi.
Bir süredir yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların önümüzdeki hafta ise normal seyrine geri dönmesi bekleniyor.
26 Eylül tarihli Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA (BUGÜN - 26 EYLÜL 2021)
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık