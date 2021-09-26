'Kürt sorunu' tartışmasında son perde! CHP ve İYİ Parti HDP'nin bölünme talebine meşru dedi! İşte HDP'nin skandal istekleri

Son günlerde yaşanan 'erken seçim' ve 'Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına' paralel olarak 'Kürt sorunu' söylemi yeniden gündeme oturdu. CHP Genel

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '35-40 yıldır çözülemeyen Kürt sorunu için meşru bir organa ihtiyaç duyulduğunu' ileri sürerek, 'Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak

görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse, meşru bir organla çözebiliriz' diyerek, HDP ile ortak hareket edebileceklerine işaret etti.



HDP'NİN SKANDAL İSTEKLERİ



CHP'nin çözüm için adres gösterdiği HDP, 24 Haziran 2018 seçimlerinden önce bir deklarasyon yayınlamıştı. 23 Mayıs 2018'de açıklanan 'Kürt Sorununa Çözüm Deklarasyonu'

adlı metinde HDP'nin istek ve talepleri sıralandı. O deklarasyonda 'Kürdistan' isminin Anayasa'ya girmesi, özerklik, PKK'lı teröristlerin cezaevlerinden tahliyesi, devletin terör

operasyonları nedeniyle özür dilemesi ve koruculuğun kaldırılması gibi skandal talepler yer alıyordu.



BEBEK KATİLİNE ÖZGÜRLÜK



HDP'nin açıkladığı deklarasyonda da İmralı'daki bebek katili Abdullah Öcalan muhatap gösteriliyor. Metinde yer alan 'Sorunun tarafları ve muhatapları bellidir. Bu sorun ancak

muhatapların iradesiyle çözülebilir. PKK lideri Abdullah Öcalan, 2013-2015 yılları arasında yürütülen diyalog sürecinde bir aktör olarak sorunu çözebilecek güçlü bir muhatap olduğunu göstermiştir' ifadesi, adres olarak teröristbaşını işaret ediyor.



ÖZERKLİK ISRARI



Skandal taleplerle dolu sözde deklarasyonda şunlar yer alıyor:



- Üniter yapı içinde, Kürtlerin kendi karar mekanizmaları oluşturulacak, demokratik yerinden yönetim modeli esas alınacak.

- Yerel ve yerinden yönetim talebi başat taleplerden biridir. Merkeziyetçilik değil adem-i merkeziyetçilik esas alınacak.

- Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na konulan şerhler kaldırılacak. (Türkiye 1992 yılında imzaladığı anlaşmanın bazı maddelerine eyalet sistemi doğuracağı gerekçesiyle şerh

koymuştu)

- Kürdistan ismi anayasal statü kazanacak.



HAPİSTEKİ PKK'LILAR SALINSIN



- Hasta mahpusların derhal serbest bırakılması sağlanacak.

- Cezaevlerinde tutuklu olan gazeteciler, kadınlar, siyasetçiler, öğrenciler özgürlüğüne kavuşacak.

- Başta Öcalan'ın kaldığı İmralı Cezaevi olmak üzere cezaevlerindeki tecrit uygulamalarına son verilecek.

- Kürtlerin de arasında olduğu halklara karşı yapılan soykırım karşısında, devletin özür dilemesi için çalışmalar yapılacak.

- Koruculuk sistemi lağvedilecek.

- Yaşanan soykırımlar, tehcir ve katliamların ortaya çıkarılması amacıyla 'Hakikat Komisyonları' kurulacak.



PKK DERNEKLERİ AÇILACAK



- Kapatılan STK ve medya organları yeniden açılacak ve malvarlıkları iade edilecek.

- Eğitimin bütün kademelerinde anadilde eğitim görülecektir.

- Yargıda herkesin anadilinde hizmet alabileceği yargı koşulları oluşturulacak.

- Kürtçe isimler iade edilecek, tabelalar, lehvalar değiştirilecek.

- Sınır barajları ve HES projelerine son verilecektir.

- Ortadoğu'da Kürtlerin ulusal birliği sağlanacak.