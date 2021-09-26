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İyi Parti'li Türkkan'dan Çirkin Provokasyon! 'Mültecilere okul' yalanıyla kışkırtma!

İyi Parti'li Türkkan'dan Çirkin Provokasyon! 'Mültecilere okul' yalanıyla kışkırtma!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İzmir'in Konak ilçesindeki Necatibey Ortaokulu'nun yıkılıp mülteciler için yeniden yapılacağını öne sürdü. Resmi makamlar tarafından günlerdir yalanlanan iddiayı sosyal medya hesabından paylaşan Türkkan, "Önce silahsız istila ettiler. Sıra kültür mirasımıza geldi" diyerek vatandaşları kışkırtmaya çalıştı.

Ekleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 22:38
Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 22:51
İyi Parti'li Türkkan'dan Çirkin Provokasyon! 'Mültecilere okul' yalanıyla kışkırtma!

Milli Mücadele kahramanı Mustafa Necati Bey'in adını taşıyan, İzmir'in Konak ilçesindeki okulun yıkılıp yerine mülteciler için okul yapılacağı iddia edildi.

Bu iddia üç gün önce İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, bugün de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yalanlandı.

Ancak bu yalanlamalar İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan için yeterli olmadı.

Mültecilere okul yalanıyla kışkırtma
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda mülteciler üzerinden vatandaşları kışkırtan Türkkan, "Önce silahsız istila ettiler. Sıra kültür mirasımıza geldi." dedi.

Türkkan, paylaşımının devamında "İstiklal Madalyası sahibi Milli Eğitim Eski Bakanı Mustafa Necati’nin adını taşıyan İzmir’deki 93 yıllık tarihi okul, sığınmacılara okul yapılmak üzere yıkıldı." ifadelerini kullandı.


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