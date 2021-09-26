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Can Ataklı Şimdi De Mllet İttifakının Adayını Açıkladı!

Can Ataklı Şimdi De Mllet İttifakının Adayını Açıkladı!

Millet İttifakı'na yakınlığıyla bilinen Gazeteci Can Ataklı, Youtube kanalından paylaştığı videoda, Millet İttifakı'nın ortak adayı ile ilgili sürpriz bir iddiada bulundu. Can Ataklı, "Herkesin oy vereceği çok iyi bir aday" iddiasında bulundu.

Ekleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 21:58
Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 22:13
Can Ataklı Şimdi De Mllet İttifakının Adayını Açıkladı!

Millet İttifakı'nda 'Ortak aday mı yoksa birden fazla aday mı?' sorusuna cevap aranırken, ittifaka yakınlığıyla bilinen Gazete Can Ataklı, sürpriz bir iddia ortaya attı.

MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI KİM OLACAK?

Can Ataklı, Youtube hesabından yayınladığı videoda, Millet İttifakı'nın ortak aday konusunda İlhan Kesici isminde el sıkıştığını öne sürdü. Ataklı açıklamasında, İlhan Kesici ismini ilk defa duymadığını belirterek, 'Herkesin oy vereceği çok iyi bir aday' iddiasında bulundu.


MERAL AKŞENER ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklamıştı. Akşener, 'Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim.


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