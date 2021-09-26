USD (Alış - Satış) : 8,82 - 8,84 EURO (Alış - Satış) : 10,35 - 10,37
Ana Sayfa.
Güncel
Barcelona Levante'yi farklı yendi!

Barcelona Levante'yi farklı yendi!

İspanya Ligi'nin 7. haftasında Barcelona ile Levante karşı karşıya geldi. La Liga'ya iyi başlayamayan Barça; Memphis Depay, Luuk de Jong ve Ansu Fati'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Ekleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 21:22
Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 21:24
Barcelona Levante'yi farklı yendi!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Barcelona, konuk ettiği Levante'yi 3-0 mağlup etti.

Camp Nou Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 6. dakikada penaltıdan Memphis Depay ve 14. dakikada Luuk de Jong'un ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan Barcelona, 90+1. dakikada Ansu Fati'nin golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e geçmesinin ardından bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Katalan temsilcisi, bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltti. Levante ise 4 puanda kaldı.

Barcelona'nın yeni transferlerinden 18 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, 81. dakikada Pablo Gaviria'nın yerine oyuna dahil oldu.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

20-26 Eylül Haftası Gökyüzü Yorumu!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı