MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.