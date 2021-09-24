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MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz

MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz

MSB: Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.

Ekleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 18:19
Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 08:38
MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi.


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