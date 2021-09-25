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HDP'li Ebru Günay CHP’ye terörist Öcalan'ı adres gösterdi

HDP'li Ebru Günay CHP’ye terörist Öcalan'ı adres gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu öne sürerek çözümün HDP'de olduğunu söylemesin bir cevap da HDP’li Ebru Günay’dan geldi. PKK elebaşı Öcalan’ı adres gösteren Günay, "Sayın Öcalan gerçekliğini görmezden gelme imkanı yoktur" dedi.

Ekleme Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 11:28
Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 11:29
HDP'li Ebru Günay CHP’ye terörist Öcalan'ı adres gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Bay Kemal ve İttifakları' isimli belgeselde Türkiye'de 'Kürt sorunu' olduğunu ifade ederek, çözüm yolunun HDP'den geçtiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada "HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz" dedi.
"ÖCALAN'I YOK SAYAMAZSINIZ"

Bu sözlere HDP kanadından bir cevap da HDP Sözcüsü Ebru Günay'dan geldi. Günay, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı adres gösterdi.

HDP'li Günay, "Sorunun muhatapları bellidir. 'İmkan versinler bu sorunu bir haftada çözerim' diyen Sayın Öcalan gerçekliğini de görmezden gelme imkanı yoktur. Muhataplık tartışmaları bu yüzden kapanmıştır" dedi.

"ÇÖZÜMÜN ADRESİ İMRALI"

Kılıçdaroğlu'na PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı HDP'li Sezai Temelli de adres göstermişti. Temelli, "Asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır" ifadelerini kullanmıştı.


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