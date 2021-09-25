FETÖ’cülere suçüstü! Aktif yapılanmaya toplantıda baskın

Operasyon için düğmeye basan ekipler örgüt üyelerini yemek toplantısında bastı. Himmet paraları topladıkları ve içlerinden birine telim ettikleri tespit edilen örgüt üyelerine yönelik baskın anının görüntüleri ortaya çıktı.



FETÖ/PDY'nin 'yeni il yapılanması'na yönelik operasyon gerçekleştirdi. 6 ay süreyle iletişimin dinlenmesi, teknik araçlarla izleme ve fiziki takip sonucu tespit edilen 44 şüpheli, gözaltına alındı. 'Yeni yapılanma'da 'mütevelli üyesi' olarak tanımlananlar dahil 10 şüpheli, Gülyalı ilçesindeki restoranda toplantıdayken, 'himmet' olarak aralarında topladıkları paralarla suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; örgüte ait olduğu değerlendirilen 370 bin TL, 100 bin 665 dolar, 17 bin 150 euro, 1,5 kilogram altın ile 1 ruhsatsız silah, 11 mermi, şüphelilere ait dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.



YENİDEN YAPILANMA ŞEMASI ORTAYA ÇIKTI



Toplantı halindeyken basılan örgüt üyelerinin 3'er bin lira himmet parası topladıkları ve toplamda 30 bin lirayı heyet başkanına teslim ettikleri tespit edildi. Örgütün ilde aylık 300 bin lira himmet topladığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda örgütün Ordu'da yeni yapılanma şeması da deşifre edildi. Buna göre İl, ilçe imamı, Finans yapılanması, Eğitim yapılanması, Mağdur aile yapılanması, Kadın yapılanması ve ihraç memur yapılanması gibi alt kollara ayrıldığı görüldü.



16'SI KHK'LI MEMUR



Ayrıca yürütülen soruşturmada, şüphelilerden 16'sının KHK'larla ihraç edilmiş kamu görevlisi olduğu belirtildi. Deliller toplanırken örgütün yeni mütevelli, eğitim ve kadın yapılanmasının çökertildiği öğrenildi.



GÖRÜŞMELER DEŞİFRE EDİLDİ



Örgüt üyelerinin birbiriyle olan konuşmalarından da önemli detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin Cumhuriyet imamları arkasında namaz kılmanın caiz olmadığı talimatı almalarına rağmen, kendilerini gizlemek için cuma namazlarına gittikleri öğrenildi. Ayrıca kendi aralarındaki görüşmelerde; 'şey olarak söylim ben sana bu süreç bir gün dönsün. Hani o bir gecede topladı ya bizimkiler bir saatte toplayacak…' gibi konuşmaların olduğu görüldü.



'EMİR YURT DIŞINDAN GELİYOR'



Ayrıca diğer bir görüşmede de; 'Sıkıntı yokta konu karışık değil, sistem çöktü biraz aynı bıraktığın gibi şu anda burayla bir bağlantımız yok. Herhangi bir kimseyle görüşmüyoruz sadece veriyoruz, emir yurt dışından geliyor' şeklinde görüşmeler olduğu ortaya çıktı.