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Beş büyük zincir markete fahiş fiyat denetlemesi

Beş büyük zincir markete fahiş fiyat denetlemesi

Ticaret Bakanlığı, beş büyük zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi amacıyla ticaret müfettişleri görevlendirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket edilmesi ve tüketicilerin mağduriyetine neden olunması konusunda yasal çerçevede her türlü tedbirin alınacağını belirtildi.

Ekleme Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 11:54
Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 11:55
Beş büyük zincir markete fahiş fiyat denetlemesi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatıyla 5 zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için ticaret müfettişleri görevlendirildi.

TÜM ÜRÜNLER İNCELENECEK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki üründe fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş’un talimatlarıyla Ticaret Müfettişleri görevlendirilmiştir” denildi.

“HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAĞIZ”

Açıklamada, “Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdürmekte ve bu konuda yasal çerçevede her türlü tedbiri almakta kararlıyız” ifadelerine yer verildi.


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