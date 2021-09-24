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Yunanistan'da Türkevi hazımsızlığı: Miçotakis görüşmeyi iptal etti...

Yunanistan'da Türkevi hazımsızlığı: Miçotakis görüşmeyi iptal etti...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta açılışını yaptığı Türkevi açılışına ABD Başpiskoposu Elpidophoros Lambriniadis'ın katılması Yunanistan ve Rum Kesimi'nde krize neden oldu. Başpiskopos Elpidophoros, sosyla medyadan Başkan Erdoğan'ı tebrik ettiği paylaşımının altında linç edilmiş, Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ise başpiskoposla yapacağı görüşmeyi iptal etmişti. Türkevi'ne katılan başpiskoposa bir tavır da Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten geldi.

Ekleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 01:14
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 01:14
Yunanistan'da Türkevi hazımsızlığı: Miçotakis görüşmeyi iptal etti...

ABD Başpiskoposu Elpidophoros Lambriniadis'in New York'taki Türkevi'nin açılışına katılması Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde krize neden oldu. Başpiskopos Elpidophoros, sosyla medyadan Başkan Erdoğan'ı tebrik ettiği paylaşımının altında linç edildi. Mesaja tepki gösteren Güney Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis hızını alamayarak görüşme planından da vazgeçti. Edinilen son bilgiye göre, Yunanistan Başbakanı Miçotakis de görüşmeyi iptal etti...

TÜRKEVİ ZİYARETİ KZIDIRDI

Yunan basınında hükümet kaynaklarına dayandırılarak verilen habere göre, Başbakan Miçotakis, Başpiskopos Elpidoforos ile planlanan görüşmesini iptal etti.

İPTAL ETMESİNİN SEBEBİ...

Görüşmenin iptal edilmesinin sebebi olarak Miçotakis'in programına, Elpidoforos ile planlanan görüşmenin saatinde Wall Street yayın kurulu ile randevu eklenmesi gösterildi.

ATİNA RAHATSIZ

Atina, Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılmasından rahatsız oldu.

Başpiskopos Elpidoforos'un, Miçotakis'e, 11 Eylül saldırılarında yıkılan İkiz Kuleler'in bulunduğu, "Ground Zero" diye adlandırılan Sıfır Noktası'ndaki Aziz Nikolas Kilisesi'ni gezdirmesi planlanıyordu ancak Elpidoforos'un, New York'taki Türkevi'nin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da bulunduğu açılış törenine katılması Atina'da rahatsızlık yaratmış, Yunan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu bu rahatsızlığı net bir şekilde dile getirmişti.

"ELPİDOFOROS'UN HAREKETLERİ BİZİ RAHATSIZ ETTİ"

İkonomu, yaptığı açıklamada "Elpidoforos'un hareketleri bizi rahatsız etti. Yunan hükümeti memnuniyetsizliğini ifade ediyor." diye konuşmuştu.


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