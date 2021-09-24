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Yerli aşı Turkovac için son dakika haberi: Çok az kaldı

Yerli aşı Turkovac için son dakika haberi: Çok az kaldı

Yerli koronavirüs aşısının ekim sonunda seri üretime geçeceğini müjdeleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Toker, “Ülkemize ve ekonomimize büyük katkı yapacak” dedi

Ekleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 09:09
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 09:10
Yerli aşı Turkovac için son dakika haberi: Çok az kaldı

. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler'de müjdesini verdiği yerli aşı çalışmaları hızlandırıldı. Türkiye'de 5 merkezde Faz 3 çalışmaları yapılan ve bin 500 gönüllü üzerinde ciddi bir yan etkiye neden olmayan yerli koronavirüs aşısının detaylarını SABAH'a anlatan Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Faz 3 çalışmalarında güvenlik ve etkinlik net bir şekilde gösterildiği takdirde acil kullanım onayı alınarak ekim ayı sonunda Turkovac'ın seri üretimine geçilmesi planlanıyor. Beklentimiz çok yüksek. Yerli aşımızın üretilmesi ve hatırlatma dozu olarak da kullanılması ülkemize ve ekonomimize büyük bir katkı yapacak" dedi.

GÖNÜLLÜ ALIMI SÜRÜYOR

Toker, "Temmuz ayında başlayan Faz 3 çalışmaları ekim ayında bitecek. Aşıya ilişkin bilimsel verilerin net bir şekilde tamamlanması için de daha fazla gönüllüye ihtiyaç var. Haftada 6 gün gönüllü alımına devam ediliyor. Takiplerine düzenli olarak gelebilecek il dışından gönüllüleri de kabul ediyoruz. Şu anda en büyük ihtiyacımız gönüllü sayısını hızlı bir şekilde artırmak.

Gönüllü sayısını artıralım ve Faz 3 çalışmalarını başarıyla tamamlayarak aşımızın seri üretimine geçelim" şeklinde konuştu.

'BEKLENTİMİZ ÇOK YÜKSEK'

DR. Ayşin Kılınç Toker, vatandaşların yerli aşıya katkıda bulunmak için geldiklerini belirtti. Toker, "İthal aşıları yaptırmayıp, yerli aşıyı bekleyen ve gönüllü olan çok sayıda vatandaşımız var. E-nabız üzerinden aşı randevusu alır gibi Faz 3 çalışmaları için de gönüllü başvurusu yapılabiliyor. Uygun gönüllüler çalışmaya dâhil ediliyor.

Aşının üretilmesinde Türkiye'deki hastalardan alınan virüs örnekleri kullanıldı. Aşı olan bin 500 gönüllüde ciddi yan etki görülmedi. Yalnızca diğer tüm aşılarda olduğu gibi aşı yerinde geçici ağrı ve kızarıklık oldu" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Diğer yandan Turkovac yerli aşıyla ilgili son dakika haberini BM Genel Kurulu'nda ilk duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Turkovac'la ilgili yaptığı duyuruyu Twitter hesabından da paylaştı. Erdoğan, "Yerli aşımız Turkovac'ı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağız" dedi.


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