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Sosyal medyada alay konusu oldu! Ümit Özdağ, K vitaminini Kovid-19 aşısı gibi servis etmeye çalıştı

Sosyal medyada alay konusu oldu! Ümit Özdağ, K vitaminini Kovid-19 aşısı gibi servis etmeye çalıştı

Irkçı söylemleri ile tepki çeken ve İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla alay konusu oldu. K vitaminini, koronavirüs aşısı gibi servis eden Ümit Özdağ'ın algı operasyonu sosyal medya kullanıcılarının dikkati sayesinde kısa sürede bozuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Biz bile anladık! Siz anlamadınız" diyerek Özdağ'ı ti'ye aldı. Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ise, "Sağlık Bakanı Sayın Koca telefon ederek twitte atılan belgenin 2020’de yapılan bir K vitamini olduğunu açıkladı." ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 00:56
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 00:58
Sosyal medyada alay konusu oldu! Ümit Özdağ, K vitaminini Kovid-19 aşısı gibi servis etmeye çalıştı

Sürekli olarak mülteciler, sığınmacılar aleyhine paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın algı operasyonu kısa sürede bozuldu.

İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra kendi partisini kuran Ümit Özdağ, K vitaminini Kovid-19 aşısı gibi servis etmeye çalıştı. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her alanda hata-yanlışlık yapılır,kabul edilir,düzeltilir ama insan sağlığında hataya ve hatta şüpheye dahi yer yoktur. Yavrularımızın üzerinde deney yapılması ve bunun yanlışlıkla denilerek savunulması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Ümit Özdağ'ın algı operasyonu sosyal medya kullanıcılarının dikkati sayesinde kısa sürede bozuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, Özdağ'ın paylaşımına, "Sayın Ümit Özdağ, orada Kavit yazıyor K vitamini. Biraz araştırıp düşünseniz keşke. Kusura bakmayın ama böyle araştırmadan her şeye atlıyorsunuz, bir de ülke yönetmeye talip oluyorsunuz yazık." yorumunda bulundu.

Bir başka kullanıcı ise, "Biz bile anladık! Siz anlamadınız" diyerek Özdağ'a tepki gösterdi.

BAKAN KOCA, ÖZDAĞ'I ARADI

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda ise, "Sağlık Bakanı Sayın Koca telefon ederek twitte atılan belgenin 2020'de yapılan bir K vitamini olduğunu açıkladı." ifadelerini kullandı.


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