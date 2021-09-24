Paket Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak! Müteahhitler için yeni dönem

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, sahte teminatlarla iş yapan firmaların Türk müteahhitlerinin imajına ciddi zarar verdiğini belirterek, "Türkiye'de 400 bin müteahhit var üye sayımız 120. Eline bir çanta alanın, elini kolunu sallayarak bir ülkeye gidenin Türk müteahhidi olarak bizi temsil etmesini istemiyoruz" dedi.



430 MİLYAR DOLARLIK İŞ ÜSTLENİLDİ

TMB Başkanı Eren yeniden üstlendiği başkanlık sürecinin en önemli projelerinden "akreditasyon sisteminin" detaylarını açıkladı. Eren, sahte akreditasyon mektubu düzenleyen bazı firmaların Türk müteahhitlerinin imajına zarar verdiğini belirterek, bunu önlemek için Ticaret Bakanlığı ile birlikte dış müteahhitlik hizmetleri için akreditasyon mekanizması kurulması için çalıştıklarını söyledi. Birlik üyesi firmaların 430 milyar dolarlık yurt dışı işinin yüzde 90'ınını yaptığını, 129 ülkede 10 bin 832 projeyi bitirdiğini ifade etti.



BAŞKAN ERDOĞAN'IN ONAYI ALINACAK

Son yıllarda Türkiye için kritik müteahhitlik coğrafyalarında tatsız olaylar yaşandığına dikkat çeken Eren, "Bunu önlemek için Ticaret Bakanlığı ile dış müteahhitlik hizmetleri için akreditasyon mekanizması kurulması üzerinde çalışıyoruz. Bu çalışmada belli bir noktaya geldik, projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlatarak onayını almak istiyoruz. Bu çerçevede randevu talebinde bulunduk. Nasıl ki ihracat yapılabilmesi için ihracat belgesi alınması gerekiyorsa müteahhitlik hizmetleri için de bir ön elemeye ihtiyaç var" dedi.



YURTDIŞINDA İŞ YAPMA KRİTERLERİ

Akreditasyon için gerekli şartları Ticaret Bakanlığı belirleyecek. Kuruluşun organizasyon yapısı, bitirdiği işler, talip olduğu işin tecrübesine uygun olup olmadığı, finansal yapısının uygunluğu gibi kriterler getirilecek. Şirketlerin organizasyon yapısı, çalışan işçilerin sertifikası, şirketin referansları ve talip olduğu iş ile kendi referanslarının doğru orantılı olup olmadığı değerlendirilecek.



TÜRKİYE'NİN DIŞ MÜTEAHHİTLİK KARNESİ

Türk müteahhitlik firmaları 129 ülkede 10 bin 832 proje tamamladı. En büyük pazarı, tamamlanan işlerin yüzde 45'inin gerçekleştirildiği Avrasya coğrafyası oldu. Orta Doğu yüzde 25, Afrika yüzde18, Avrupa yüzde 7,5, Güney Asya ve Uzak Doğu yüzde 3, ABD ve diğer ülkeler de yüzde 1,5 düzeyinde pay aldı. Bir süre öncesine kadar 30 milyar dolar düzeyinde olan yıllık proje bedeli ise özellikle 2008 uluslararası krizinin ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle 15 milyar dolara geriledi.