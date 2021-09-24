USD (Alış - Satış) : 8,82 - 8,84 EURO (Alış - Satış) : 10,35 - 10,37
Ana Sayfa.
Dünya
Only Murders In The Building adlı dizide skandal yayın! Netflix'ten sonra Hulu'da da Türk düşmanlığı

Only Murders In The Building adlı dizide skandal yayın! Netflix'ten sonra Hulu'da da Türk düşmanlığı

Yayınladığı dizi ve filmler ile eşcinselliği öven ve her fırsatta Türkiye'ye nefret kusan Netflix'in ardından bir skandal da dijital yayın platformu Hulu dizisinde yaşandı. Şarkıcı Selena Gomez'in de oynadığı Only Murders In The Building adlı dizide Türkiye katliam ve soykırım yapmakla suçlandı.

Ekleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 15:15
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 15:25
Only Murders In The Building adlı dizide skandal yayın! Netflix'ten sonra Hulu'da da Türk düşmanlığı

Yayınladığı dizi ve filmler ile eşcinselliği öven ve her fırsatta Türkiye'ye nefret kusan Netflix'in ardından bir skandal da dijital yayın platformu Hulu'nun Only Murders In The Building dizisinde yaşandı.

TÜRKİYE KATLİAM VE SOYKIRIM YAPMAKLA SUÇLANDI

Amerika'nın New York kentindeki apartman binasında yaşayan komşularının ölümünü araştırırken kendilerini birdenbire gerçek bir suç olayının ortasında bulan üç yabancıyı anlatan Amerikan dizisi Only Murders In The Building'de, Türkiye katliam ve soykırım yapmakla
suçlandı.

DİZİDE SKANDAL İFADELER SON DAKİKA

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez'in başrolünde olduğu dizinin bir sahnesinde, geçmişe dönük anılarından bahseden bir karakter, 'Yunan ve Ermeni soykırımını hatırlıyor musunuz?' ve 'Türkler Yunanları katletmeye başlayıp...' ifadelerini kullanıyor.

Dizinin o sahnesinde, karakterler arasında geçmişe dair anılardan bahsediliyor ve o esnada şu ifadeler kullanılıyor:

'Yunan ve Ermeni soykırımını biliyor musun? Benim büyükannem Evangelia, Türkler Yunanları katletmeye başladığında genç bir kadındı.'





SELENA GOMEZ DE ROL ALIYOR

Dijital yayın platformu Hulu'nun dizisinde, Steve Martin, Martin Short ve ABD'li şarkıcı-oyuncu Selena Gomez rol alıyor.



YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

20-26 Eylül Haftası Gökyüzü Yorumu!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı