Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Millet İttifakı'nda 'Ortak aday mı yoksa birden fazla aday mı?' sorusuna cevap aranırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir açıklama geldi.



MERAL AKŞENER CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?



Meral Akşener katıldığı bir canlı yayında, cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıkladı. Akşener, "Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Kendi adıma bunu söylüyorum. Ben başbakanlığa adayım" dedi. ifadelerini kullandı.



CHP'Lİ ERDOĞDU: GÖNLÜMDEKİ ADAY KILIÇDAROĞLU



Öte yandan, Millet İttfakı'ında adaylık krizi devam ederken, katıldığı bir televizyon programında "Keşke Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı seçilse" diyen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu geri adım attı. Erdoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gönlünden geçen adayın partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade etti.





KILIÇDAROĞLU: BİRDEN FAZLA ADAYIMIZ OLABİLİR



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu canlı yayında, Millet İttifakı olarak birden fazla adaylarının olabileceğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, "Bizim adayımızı ittifak belirleyecek. Millet ittifakı olarak birden fazla adayımız olabilir. Bu konu erken bir konu." ifadelerini kullanmıştı.