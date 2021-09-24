USD (Alış - Satış) : 8,82 - 8,84 EURO (Alış - Satış) : 10,35 - 10,37
Ana Sayfa.
Siyaset
Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Millet İttifakı'nda adaylık tartışmaları devam ederken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den kafa karıştıran bir açıklama geldi. Meral Akşener, katıldığı bir programda cumhurbaşkanı adayı olmadığını belirterek, "Bunu net bir şekilde söylüyorum. Kendi adıma bunu söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Ekleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 23:02
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 23:03
Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Millet İttifakı'nda 'Ortak aday mı yoksa birden fazla aday mı?' sorusuna cevap aranırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

MERAL AKŞENER CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Meral Akşener katıldığı bir canlı yayında, cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıkladı. Akşener, "Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Kendi adıma bunu söylüyorum. Ben başbakanlığa adayım" dedi. ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ERDOĞDU: GÖNLÜMDEKİ ADAY KILIÇDAROĞLU

Öte yandan, Millet İttfakı'ında adaylık krizi devam ederken, katıldığı bir televizyon programında "Keşke Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı seçilse" diyen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu geri adım attı. Erdoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gönlünden geçen adayın partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade etti.


KILIÇDAROĞLU: BİRDEN FAZLA ADAYIMIZ OLABİLİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu canlı yayında, Millet İttifakı olarak birden fazla adaylarının olabileceğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, "Bizim adayımızı ittifak belirleyecek. Millet ittifakı olarak birden fazla adayımız olabilir. Bu konu erken bir konu." ifadelerini kullanmıştı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

20-26 Eylül Haftası Gökyüzü Yorumu!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı