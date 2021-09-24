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Koronavirüs için iksir bulduğunu iddia etmişti... Büyücü bakın neden öldü?

Koronavirüs için iksir bulduğunu iddia etmişti... Büyücü bakın neden öldü?

Eliyantha White isimli şaman, rüyasına giren bu iksiri nehirlere dökmenin pandemiyi sonlandıracağını iddia ediyordu.

Ekleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 12:15
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 12:21
Koronavirüs için iksir bulduğunu iddia etmişti... Büyücü bakın neden öldü?

Sri Lanka'da insanları koronavirüsten koruyan bir iksir icat ettiğini iddia eden bir büyücü, aynı virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede spor yıldızlarından siyasetçilere pek çok insanı tedavi ettiğini iddia eden Eliyantha White isimli Hindu büyücü, iksiri rüyasında gördüğünü söylemişti. White, bu karışımı nehirlere dökmenin Sri Lanka ve komşu ülke Hindistan'da pandemiyi bitirebileceğini öne sürüyordu.

48 yaşındaki White, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılmıştı. Pandemiye çare olacağını iddia ettiği 'iksiri', Sri Lanka'nın eski sağlık bakanı Pavithra Wanniarachchi övmüştü. Pavithra Wanniarachchi, daha sonra koronavirüs nedeniyle iki hafta yoğun bakımda yatmıştı.

White, asıl olarak Hindistan'da birçok kriket yıldızını tedavi ettikten sonra ün kazandı. Sağlık uzmanları ise tedavi yöntemlerini kuşkulu buluyordu.

BAŞBAKAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI PAYLAŞTI

2010'da kriket efsanesi Sachin Tendulkar dizindeki rahatsızlığı tedavi ettiğini öne sürerek, yaptığı açıklamada White'a teşekkür etmişti. White, Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'yı da muayene etmişti. Ünlü şaman için bir başsağlığı mesajı paylaşan Rajapaksa, 'Bıraktığı miras ömürler boyu yaşayacak; o, çeşitli rahatsızlıklara dokundu ve onları tedavi etti' dedi.

Sri Lanka'da Delta varyantının giderek yayılması nedeniyle geçtiğimiz ay sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmişti. Yetkililere göre ülkede 500 binden fazla koronavirüse yakalandı, 12 bin kişi de öldü. Ancak sağlık uzmanları, ölümlerin bundan iki kat daha fazla olabileceğini söylüyor.


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