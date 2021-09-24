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Siyaset
“Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse” diyen CHP’li Erdoğdu: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu’dur

“Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse” diyen CHP’li Erdoğdu: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu’dur

"Demirtaş’ın cumhurbaşkanı seçilmesi lazım. Keşke seçilse, yani inşallah" diyen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, geri adım attı. Erdoğdu, şimdi de "Mesele gönlümden geçen Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu. Benim gönlümden geçen aday Genel Başkanımızdır" açıklamasında bulundu.

Ekleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 17:19
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 17:25
“Keşke Demirtaş Cumhurbaşkanı seçilse” diyen CHP’li Erdoğdu: Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu’dur

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, katıldığı bir Youtube canlı yayınında terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde bulunan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini ifade etti.

'DEMİRTAŞ SEÇİLSE İNŞALLAH YANİ'

Erdoğdu, “Demirtaş cumhurbaşkanı seçilse yani, inşallah... Keşke ülkemizde böyle renklilikler de olsaydı ama şu an siyasi haritada öyle bir şey olması mümkün değil” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, katıldığı bir Youtube canlı yayınında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için, 'Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi lazım. Yani inşallah... Keşke ülkemizde böyle renklilikler de olsaydı.' ifadelerini kullandı.

Erdoğdu'nun bu sözleri sosyal medyada kısa sürede büyük tepki çekti.

'GÖNLÜMDEKİ ADAY GENEL BAŞKANIMIZ'

Bu sözlerinin üzerinden çok geçmeden, CHP'li Erdoğdu tam aksi açıklamalarda bulundu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP'li vekil, 'Mesele gönlümden geçen Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu… Benim gönlümden geçen aday Genel Başkanımızdır…' ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ'I SAVUNDU: HAKSIZLIĞA UĞRADI

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmaya en uygun aday olduğunu söyleyen Erdoğdu, sözlerinin devamında Demirtaş'ı savundu. Demirtaş için 'Kendisiyle ayrı siyasi hareketlerdeniz… Çok büyük bir haksızlığa ve adaletsizliğe uğradığını düşünüyorum… Benim gözümde zanlı veya sanık değil siyasi rehinedir…' dedi.



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