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Kan Donduran Olay! Ölü Kediyi Boyayıp...

Kan Donduran Olay! Ölü Kediyi Boyayıp...

Şişli, Kurtuluş'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, evinin pencere demirlerine boyanmış ölü kedi astı. Tedirgin olduklarını söyleyen mahalle sakinlerinin şikayeti ile kadın, gözaltına alındı.

Ekleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 13:12
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 13:14
Kan Donduran Olay! Ölü Kediyi Boyayıp...

Olay, Şişli Kurtuluş Mahallesi Değirmen Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, çocukluğunda Kurtuluş'ta yaşayan Kader K. (46) bir süre önce babasından kalan boş eve geldi. Önce evin cam ve çerçevelerine kıran kadın, bazı eşyaları da dışarı attı.

Tedavi edilmesi için imza toplandı
Kader K.'nın evinin penceresinde farklı zamanlarda sarıya ve pembeye boyanmış ölü kediler olduğunu görenler büyük şok yaşadı. Kadının tedavi edilmesi için imza toplayarak yetkililere haber verildi. Kader K. polis tarafından gözaltına alınarak, hakkında "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. Kader K. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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