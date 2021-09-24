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İstanbul’da İETT otobüsü yine arıza verdi!

İstanbul’da İETT otobüsü yine arıza verdi!

Son zamanlarda İstanbulluların alışık olduğu görüntülerden biri daha yaşandı. Yine bir İETT otobüsü yolda kaldı. Şoför tamir için otobüsü yol kenarına çekerken, sosyal medyada tepkiler yükseldi.

Ekleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 09:30
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 09:31
İstanbul’da İETT otobüsü yine arıza verdi!

İstanbul’da otobüslerden biri yine arıza verdi, yine o otobüsü tamir etmeye çalışan bir şoför vardı…

Sabah saatlerine içerisindeki yolcularını indiren şoför, otobüsün arızasını gidermek üzere eline aldığı tornavida ile aracın altına girdi.

BAŞINDAKİ KİŞİ YÖNLENDİRSE DE ÇALIŞMADI
Sürücüye hemen yanı başındaki kişi de yardımcı olmaya çalıştı. Ancak otobüs gösterilen tüm çabalara rağmen seferine devam edemedi.

Bu anları yoldan geçen bir vatandaş fotoğraflarken, sosyal medyaya düşen görüntü için yine birçok yorum yapıldı.

“VASATA ALIŞTIRAMAZSINIZ”
Yolda kalan otobüs için İETT’nin bağlı olduğu İBB, sert eleştirilerin hedefindeydi.

“İstanbulluyu vasata alıştıramazsınız” diyen bir okuyucuya, “Yine aynı manzara, yine İstanbul” diyen başka bir okuyucu destek verdi.

BİNLERCE YORUM YAPILDI
Buna benzer binlerce tweet atıldı.

Arızalardan bıkan şehrin sakinleri, özellikle otobüslerin bakım ve onarım işlerini yapan firmaya da, o firmaya ihaleyi veren İBB ve başkan Ekrem İmamoğlu’na da adeta verdi, veriştirdi.


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