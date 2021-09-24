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İsrail askerleri 10 yaşındaki Filistinli İsmail'i darp ederek gözaltına aldı

İsrail askerleri 10 yaşındaki Filistinli İsmail'i darp ederek gözaltına aldı

İsrail askerleri El-Halil'de on yaşındaki Filistinli bir çocuğu darp ederek gözaltına aldı

Ekleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 17:26
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 17:31
İsrail askerleri 10 yaşındaki Filistinli İsmail'i darp ederek gözaltına aldı

İsrail askerlerinin çocuk-kadın demeden Filistinli sivillere uyguladığı şiddet devam ediyor.

Bugün de El-Halil'in Eski Şehir bölgesindeki Tel Rumeyde mahallesinde 10 yaşındaki İsmail En-Niççe inanılmaz görüntülere sahne olan bir şiddete maruz kaldı.

Tam teçhizatlı 4 İsrail askeri 10 yaşındaki İsmail'i gözaltına almak için vahşet seferberliğine imza attı.

Küçük çocuğu yerlere yatıran İsrail askerlerinin uyguladığı şiddet objektiflere yansıdı.

Filistinli Ziya El-Haddad, İsrail askerlerinin kız kardeşinin 10 yaşındaki oğlu İsmail En-Niççe'yi “vahşice” darp ederek gözaltı merkezine aldıklarını belirtti.

Haddad, yeğeninin 3 saat boyunca gözaltında tutulduğunu ifade ederek, El-Halil kentindeki Eski Şehir bölgesindeki çocukların “her gün dehşet dolu bir korku atmosferinde yaşadıklarına ve işgal askerleri tarafından cezalandırmaya maruz bırakıldıklarına” dikkat çekti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçlerince sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.


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