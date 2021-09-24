Instagram kullanıcıları dikkat! Bu özellik çok işinize yarayacak!

Ünlü sosyal medya platformu Instagram'a bomba özellikler gelmeye devam ediyor. Hikayelerde büyük bir yenilik olacağı duyurulurken masaüstünden de linkli hikaye atılabileceği özelliği kullanıcıları sevindirdi. Son güncelleme ile artık mobilden yapmak ya da çıkartmak yerine masaüstünden de Instagram linkli hikaye atılabilecek. İşte Instagram'ın son özellikleri!



INSTAGRAM'A YENİ ÖZELLİK!



Artık masaüstünden Instagram'a linkli hikaye atılabilecek. Sadece mobilden yapmak veya çıkartma kullanmak zorunda kalınmayacak.



Social Media Today sitesinin haberine göre Instagram, hikayeleri kısa Reels videolarına dönüştürmeyi sağlayan yeni bir 'montaj' özelliğini test ediyor.



BASİT AMA ETKİLİ BİR ARAÇ



Yazılım ve uygulama uzmanı Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan örnekte görüldüğü gibi yeni özellik hikayeleri, bir Reels videosunda birleştirmeye imkan sağlıyor.



Söz konusu özellikte tüm hikayeler sırayla görüntüleniyor ve daha sonra Instagram her bir hikayeyi birleştirip, video haline getiriyor. Son aşamada ise videoya ses eklenebilecek. Yeni özellik basit, ancak kullanışlı görünüyor.



Instagram'ın iki işlevi birleştirmeye çalışması biraz garip gelse de, aslında bu durumun arkasında herhangi bir içeriğin hikayelerde yeniden ve yeniden paylaşılması var.



REELS'İN DAHA ÇOK KULLANILMASINI İSTİYOR



Instagram yetkilileri, takipçilerin aynı içerikleri hikayelerde tekrar ve tekrar görmek için pek hevesli olmadığını düşünüyor. Yetkililer böyle düşünse de, bazı eleştirmenlere göre aslında işin arkasında TikTok'a ve diğer platformlara karşı kullanıma sunulan Reels var. Instagram, Reels'in daha çok kullanılmasını ve etkileşim almasını amaçlıyor, hatta kullanıcıları bu yüzden de zorluyor görünüyor. Hikayelerin, Reels videosuna dönüştürülmesinin gerçek amacı da bu durum.



INSTAGRAM İÇİN POTANSİYEL BİR TEHDİT VAR



Instagram, Reels kullanımının hızla artığını söylüyor, ancak işin gerçeğini söylemek gerekirse TikTok'tan halen uzakta. Diğer yandan genç kullanıcılar giderek daha fazla TikTok'a uyum sağladıkça, bu durum Instagram için potansiyel bir tehdit haline dönüşüyor.



Geçmişe dönecek olursak önümüzde MySpace örneği var. MySpace yıllar önce çıktığında oldukça tutmuş ve sevilmişti. Milyonlarca kullanıcıya sahipti, ancak Facebook'un çıkmasıyla birlikte işler değişti. Genç kullanıcılar Facebook'a kaydı ve MySpace'in kullanımı düştü. Sonunda MySpace öldü. Instagram şimdilik bu seviyeden çok uzakta, ancak rekabetin sert yaşandığı sosyal medyada her isim için böyle eğilimler var.