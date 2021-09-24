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İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum...

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül illere göre haftalık vaka sayısını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Ekleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 20:09
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 20:10
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.

Bakan Koca paylaşımında, "11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül tarihleri arasında haftalık vaka sayısı en çok artan illeri de paylaştı. Buna göre; 11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çoru oldu.

"BU İLLERDEN BİRİNDEYSENİZ..."

Bakan Koca, söz konusu illerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart." uyarısında bulundu.


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