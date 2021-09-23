Fatma Sahin Yurt Sorunu Yasayan Ögrencilere Konaklama Destegi Sunacaklarini Açikladi

Son zamanlarda büyük bir sorun haline gelen ve çogu ilde ögrencilerin eylem yaptigi yurt bulamama sorunu için harekete geçen Gaziantep Büyüksehir Belediye Baskani Fatma Sahin, ayni sorunun Gaziantep’te yasanmamasi ve üniversite ögrencilerinin magdur edilmemesi için gençlik merkezlerinde, gençlik kamplarinda ve butik otellerde ögrencilerin konaklamasini saglayacagini duyurdu. Sosyal medya üzerinden “Gaziantep’te de üniversiteyi kazanan evlatlarimizin arasindan yurt çikmayan, konaklayacak yeri olmayan ögrencilerimiz var. Kendi bünyemizdeki gençlik kamplarimizi, gençlik merkezimizi ve butik otelimizi kiymetli evlatlarimizin emrine sunuyoruz” baslikli videolu paylasimda bulunan Sahin, “Sevgili gençler, siz bizim gözümüzün nuru, basimizin taci, aydinlik gelecegimizsiniz. Sehrimize hos geldiniz. Egitim sehri Gaziantep, bilim sehri Gaziantep ve genç dostu Gaziantep hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Bugün itibariyle üniversite baslayan çocuklarimizin, gençlerimizin bir takim yurt sorunlari oldugunu duyduk. Kendi aramizda yaptigimiz çalismada elimizdeki en güzel gençlik kamplarini, gençlik merkezlerini ve butik otelimizi Gaziantep Valiligimize devrediyoruz. 500 yatakli kapasitemizi Gaziantep Valiligimiz üzerinden gençlerimizin rahat, huzurlu bir sekilde egitim hayatlarini devam ettirmeleri için barinma ve yurt ihtiyaçlarini giderecegiz” dedi.



“Yurdun çikmamasinin ne anlama geldigini en iyi ben bilirim”



Üniversite yillarinda kendisinin de yurt bulma sorunu yasadigini ve bu nedenle ögrencilerin sorunlarini çok iyi anladigini dile getiren Sahin, “1983 yilinda Istanbul Teknik Üniversitesi’ni kazandigimda, Istanbul’a gittigimde bana da yurt çikmadi. Yurdun çikmamasinin ne anlama geldigini en iyi ben bilirim. Siz bizim evlatlarimizsiniz. Benim iki evladim var ama benim bir milyon bu sehirde evladim var. Her biriniz bizim için çok kiymetlisiniz. Yurt konusuna dair hiçbir sorunu da kafaniza takmayin. Bu sehir bu sorunu çözecek güçte ve kapasitededir. Insallah yaptigimiz bu projeyle yurt sorununu çözmüs oluruz. 0507 243 52 80 numarasiyla sizin için genlikle ilgili kurdugumuz daire baskanligina ulasip ne tür sorununuz olursa, ne tür sikintiniz olursa daire baskanligimizi arayin. Bizim büyün gücümüzle sizin yanindayiz, yakinindayiz” diye konustu.



Kaynak : İHA

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