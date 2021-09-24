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Dünyaca Ünlü Yazar Kitabını Mete Gazoz'a Adadı!

Dünyaca Ünlü Yazar Kitabını Mete Gazoz'a Adadı!

Brezilyalı yazar Paulo Coelho, son kitabı Okçu'nun Yolu'nu olimpiyat şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz'a adadı. 74yaşındaki Coelho Mete Gazoz'a "O okçuluk dahisi, bu da benim okçuluk eserim. Bu kitabı Mete Gazoz'a adıyorum." dedi.

Ekleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 11:05
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 11:12
Dünyaca Ünlü Yazar Kitabını Mete Gazoz'a Adadı!

Brezilyalı yazar Paulo Coelho, son kitabı Okçu'nun Yolu'nu olimpiyat şampiyonu milli okçumuz Mete Gazoz'a adadı.

'OKÇU'NUN YOLU' 21 EYLÜL'DE OKUYUCUYLA BULUŞTU
Simyacı başta olmak üzere 80'in üzerinde dilde yayımlanan kitapları 300 milyonun üstünde satan Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun yeni kitabı 'Okçu'nun Yolu' 21 Eylül'de okuyucuyla buluştu.



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