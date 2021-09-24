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Çin’de kontrolden çıkan dev ay balonu otoyola girdi!

Çin’de kontrolden çıkan dev ay balonu otoyola girdi!

Çin'in Henan eyaletinde düzenlenen Ay Festivali'nde kontrolden çıkan dev bir ay balonu, otoyola girdi. Dev balona ait görüntüler ise sosyal medyada hızla yayıldı.

Ekleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 09:33
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 11:26
Çin’de kontrolden çıkan dev ay balonu otoyola girdi!

Çin'in Henan eyaletinde düzenlenen Ay Festivali'nde geçtiğimiz pazartesi günü dev bir ay balonu kontrolden çıktı.

DEV BALON, TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI

Sabah saatlerinde yaşanan olayda kontrolden çıkan balon, otoyola girerek trafiği birbirine kattı. Balonun arkasından koşan 2 kişi ise dev balonu yakalamaya çalıştı.

O anlarda bir araç sürücüsünün telefon kamerasına yansıyan dev ay balonuna ait görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.


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