Çin’de kontrolden çıkan dev ay balonu otoyola girdi!

Çin'in Henan eyaletinde düzenlenen Ay Festivali'nde geçtiğimiz pazartesi günü dev bir ay balonu kontrolden çıktı.



DEV BALON, TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI



Sabah saatlerinde yaşanan olayda kontrolden çıkan balon, otoyola girerek trafiği birbirine kattı. Balonun arkasından koşan 2 kişi ise dev balonu yakalamaya çalıştı.



O anlarda bir araç sürücüsünün telefon kamerasına yansıyan dev ay balonuna ait görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.