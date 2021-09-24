USD (Alış - Satış) : 8,82 - 8,84 EURO (Alış - Satış) : 10,35 - 10,37
Ana Sayfa.
Güncel
CHP'li Semih Balaban'dan KHK'yla atılan FETÖ'cülere destek: Suçsuz yere görevlerinden alındılar

CHP'li Semih Balaban'dan KHK'yla atılan FETÖ'cülere destek: Suçsuz yere görevlerinden alındılar

CHP, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamudan ihraç edilen FETÖ’cülere güvence vermeyi sürdürüyor. FETÖ'cülerin suçsuz olduğunu ve haksız yere görevlerinden alındığını savunan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, "CHP olarak yanlarındayız. Millet İttifakı’nın iktidarında olumlu bir şekilde sonlandıracağız. Herkese gerekli haklarını iade edeceğiz" dedi.

Ekleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 15:26
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 15:30
CHP'li Semih Balaban'dan KHK'yla atılan FETÖ'cülere destek: Suçsuz yere görevlerinden alındılar

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin adından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) kamudan ihraç edilen FETÖ'cülere bir destek daha geldi.

'SUÇSUZ YERE ATILDILAR'
CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, KHK ile ihraç edilen FETÖ'cülerin suçsuz yere kamu görevlerinden alındıklarını savundu. Katıldığı bir organizasyonda konuşan Balaban, FETÖ'cülere desteğini şu sözlerle dile getirdi:

Özellikle 15 Temmuz bahane edilerek esas 20 Temmuz'da bu ülkede sivil bir darbe gerçekleştirildi. Binlerce insan suçsuz bir şekilde görevlerinden alındı. Açlığa mahkum edildi. Biz bunun farkındayız. CHP olarak her zaman kim nerede bir mağduriyet yaşıyorsa onun yanındayız.

Sözlerinin devamında KHK ile atılan FETÖ'cülerin yanında olduklarını ve görevlerine Millet İttifakı olarak iade edeceklerini belirten Balaban, 'KHK ile haksız yere atılan arkadaşlarımızın siyasi düşünce ayrımı yapmaksızın yanındayız. Mücadelemizi Millet İttifakı'nın iktidarında olumlu bir şekilde sonlandıracağız. Herkese gerekli haklarını iade edeceğiz' dedi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

20-26 Eylül Haftası Gökyüzü Yorumu!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı