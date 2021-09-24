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CHP'li İBB'nin billboardları ahlaksızlığa çalışıyor! Bu reklamda Ekrem'e oy veren muhafazakarların da payı var

CHP'li İBB'nin billboardları ahlaksızlığa çalışıyor! Bu reklamda Ekrem'e oy veren muhafazakarların da payı var

Netflix tarafından Ramazan ayında gösterime sokulan ve LGBTİ'yi özendiren 'Aşk 101' isimli dizi, CHP'li İBB'nin billboardlarını süsledi. Eşcinselliğin işlendiği dizinin CHP'li İBB tarafından reklamının yapılması Ekrem İmamoğlu'na oy veren muhafazakarları rahatsız etti.

Ekleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 00:06
Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 00:06
CHP'li İBB'nin billboardları ahlaksızlığa çalışıyor! Bu reklamda Ekrem'e oy veren muhafazakarların da payı var

LGBTİ, ensest ilişkiler, evli çiftlerin metres hayatı, başörtüsünü ‘cinsel’ obje olarak gösteren sahneler, gençlere uyuşturucu ve ahlaksızlık pompalama, çocuk istismarı gibi türlü rezilliklerin işlendiği Netflix, 24 Nisan 2020’de 'Aşk 101' isimli diziyi Türkiye’de yayın hayatına soktu.
Netflix Ramazan ayında gösterime soktu

Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışan ABD merkezli dijital medya platformu Netflix’in tam da Ramazan ayının birinci gününde gösterime soktuğu ve toplumu eşcinselliğe yönlendiren ‘proje’ diziye yönelik sosyal medyada tepki yağdı.

'Aşk 101'de ahlaksız sahneler

Yayınlandığı günden bu yana her sahnesiyle mide bulandıran dizi, 18 yaşından küçük bir kız öğrencinin öğretmeniyle sınıfta ilişki yaşadığı skandal sahnesi ile de öğretmen-öğrenci ilişkilerini hedef alacak kadar ileri gitti.

CHP'li İBB reklamını yaptı

Liseli kızların ve erkeklerin aynı evlerde yaşamalarını ve eşcinselliği konu alan 'Aşk 101' isimli dizi özellikle gençlerin zihnine zehir enjekte ederken, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bilboardlarda dizinin reklamını yaptığı görüldü.

Yerel seçimler öncesi cami ziyaretleri ve Kur'an-ı Kerim okuduğu görüntülerle PR'ını yapan Ekrem İmamoğlu, muhafazakarların gözünü boyadı. 'Her şey çok güzel olacak' şeklinde seçim propagandası ile seçmeni adeta kandıran İmamoğlu'nun, eşcinselliğin konu edindiği dizinin reklamını yapması kendisine oy veren muhafazakarların vicdanını rahatsız etti.


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