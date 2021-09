CHP'deki taciz skandalında flaş gelişme! Müştekinin titreyen sesi duruşmaya davga vurdu

İstanbul Ümraniye'de iddiaya göre 20 yaşındaki D.A. ve şüpheli G.Ö.A. 21 Mart 2020 tarihinde G.Ö.A.'nın kullandığı araçla birlikte Ümraniye Dudullu Tepesi olarak bilinen yere giderek orada bulunan bir banka oturup konuşmaya başladı. Konuşmadan sonra geri dönmek için araca bindikleri esnada G.Ö.A., askerden yeni geldiğini söyleyerek sözlü şekilde genç kızı taciz etmeye ve genç kızın rızası dışında ona sarılıp öpmeye başladı. 20 yaşındaki D.A. ise G.Ö.A.'yı iterek kendinden uzaklaştırdı. Olay sonrası genç kızın şikayeti sonrası G.Ö.A. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



SANIK DURUŞMAYA KATILMADI



İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık G.Ö.A. katılmazken müşteki D.A. ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.



'TARAFLAR ARASINDA FİKİR UYUŞMAZLIĞI VARDI'



Duruşmada tanık olarak dinlenen S.S., sanık ve müştekiyi siyasi partiden tanıdığını belirterek 'Her ikisi de arkadaşımdır. Ben pandami döneminde müşteki ve Gamze isimli arkadaşımızla parkta buluştum. Bir süre sonra sanığa sürpriz yapmak için müştekinin sanığı arama teklifinde bulunuldu. Ben müşteki ve sanığın arasında yaşanan iddialardan habersizdim. Sadece sanık ve müşteki arasında siyasi parti içinde oluşan fikir ayrılıklarını biliyordum. Bir süre sonra sanık geldi. Biraz görüştükten sonra ben ve Gamze yanlarından ayrıldık. Bize sigara içip eve ayrılacaklarını söylediler' dedi.



'EVE BIRAKMA TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİM'



Tanık S.S.'nin beyanlarından sonra söz alan müşteki D.A., parkta buluştuklarını gün sanığı arama teklifinin tarafınca yapılmadığını, sanıkla o dönem fikir ayrılıkları olduğunu, sanığı arama fikrinin tanık S.S.'nin fikri olduğunu, sanık geldiğinde siyasi fikirlerden kaynaklı tanık S.S. ile tartıştıklarını, ardından Gamze ile taksiye binerek yanlarından ayrıldıklarını, sanığın kendisini eve bırakma teklifini ise kabul etmediğini söyledi.



'SANIĞA SORDUĞUMDA REDDETTİ'



Sanık ve müştekiyi tanıdığını ve ikisinin de arkadaşı olduğunu dile getiren tanık U.S. beyanında geçen yıl yaz ayında müştekiyle buluştuğunu, müştekinin kendisine sanık tarafından taciz edildiğini söylediğini aktardı. Devamında tanık U.S., 'Aynı günün akşamı ben sanıkla buluştum. Müştekinin iddialarını sorduğumda reddetti. Sonrasında taraflarla başka bir gün yeniden buluştuk. Ortam kalabalıktı. Sanık ve müşteki bir araya gelmediler. Herhangi olumsuz bir olay da yaşanmadı' şeklinde konuştu.



Tanık E.K. ise beyanında "Ben tarafları tanırım. 2020 yılının nisan ayında müştekiyle yaptığım görüntülü konuşmada bana davaya konu olan olaydan bahsetmişti. O sırada yanında Gamze de vardı. Müşteki, sanığın kendisini Dudullu tepesine götürerek araç içinde öpmeye çalıştığını söyledi. Sanıktan hesap sormak istediğimde ise müşteki 'Olayı yalanlar, ben sıkıntıya düşerim' diyerek buna izin vermedi. 1 ay sonra müştekiyle tekrar konuştuğumda sanıkla buluştuğunu ve olayı kapattığını söyledi" ifadelerini kullandı.



GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI



Tanık E.K.'nın beyanlarının ardından yeniden söz alan müşteki D.A., 'Kesinlikle tanık beyanlarına katılmıyorum. Kesinlikle tanığa olaydan sonra sanıkla görüştüğümü söylemedim. Böyle bir olayın olması mümkün değildir' dedi. Sesi titreyen müşteki D.A., 'Namus bu kadar kolay bir kavram mı, ben siyasi bir olay için namusumu ortaya koymam' sözlerini sarf ederek gözyaşlarına hakim olamadı.



TANIKTAN MÜŞTEKİYE TEHDİTKAR HAREKET



Bu sırada müşteki avukatının tanığa hitaben "Kafa sallıyorsun, niçin bu şekilde davranıyorsun, müvekkilimi tehdit mi ediyorsun" demesi üzerine müşteki beyanlarının duruşma zaptına geçildiği sırada tanık mahkeme tarafından olay tespit edilemedi. Duruşmada söz alan Cumhuriyet savcısı ise söz alarak 'Müşteki konuştuğu sırada tanığın müştekiye bakarak kafasını salladığını görülmüştür' dedi. Duruşma sonu mahkeme davayı erteleme kararı aldı.