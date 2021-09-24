Böbrek Taşı Ağrısı Nasıl Geçer? Böbrek Taşı Ağrısına Ne İyi Gelir?

İdrar yolu enfeksiyonları çoğu zaman böbrek taşına neden olur. Şiddetli acıya neden olan bu hastalık tedavi edilmediği durumlarda bireylerin yaşam kalitesini düşürür ve ağrı vücudun çeşitli bölgelerine yayılır. Basit bir nedenden kaynaklanabilecek olan bu hastalık aynı zamanda kist ya da kanser gibi ciddi problemlerden kaynaklı da olabilir. Bu sebeple böbrek taşı belirtileri görüldüğünde zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gitmek son derece önemlidir. Peki, böbrek taşı ağrısı nasıl geçer? İşte böbrek taşı belirtileri hakkında merak edilenler…









Böbrek Taşı Belirtileri Nelerdir?



Böbrek Taşı Ağrısına Ne İyi Gelir?



Böbrek taşı belirtileri, böbrek taşı şüphesi bulunan pek çok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Alanında uzman doktorlar bu böbrek taşı şüphesi yaşayan kişilerden gelen?’ sorusunu aşağıdaki şekilde cevaplandırmıştır.• Böbrek taşlarının ağrısı mesaneye ilerlemesi ile meydana gelir. Karında hissedilen ve bele yakın olan kısımdaki ağrılar çoğu zaman böbrek taşı belirtisidir.• Böbrek taşı idrarda kokuya ve bulanıklığa neden olur. Bazı durumlarda böbrek taşı olan hastaların idrarında kan da görülmektedir.• Böbrek taşı mesaneye baskı yaptığı için sık sık idrara çıkma isteği meydana gelir. Bu nedenle sık idrara çıkmak ve idrarda yanma olması böbrek taşı belirtileri arasında yer alır.• Böbrek taşı belirtilerinin en yaygın olanı mide bulantısı ve kusmadır. Böbrek taşı üst idrar yolunu tıkadığı için mide bulantısına neden olur.• Böbrek taşının bir diğer belirtisi ise aniden çıkan ateştir. Sık sık ateşlenme sorunu yaşıyorsanız böbrek taşı problemi ile karşı karşıya kalabilirsiniz.Böbrek taşı ağrısı tedavi sürecinde olunsa da oldukça acı vericidir. Bu nedenle böbrek taşı ağrısına iyi gelen yöntemlerden yararlanarak ağrının hafifletilmesi son derece önemlidir. Alanında uzman doktorlar evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemlerle böbrek taşı ağrısını nasıl hafifletebileceğiniz konusunda açıklamalar gerçekleştirmiştir. Alanında uzman doktorların açıklamalarına göre hazırladığımız haberin detayında böbrek taşı ağrısına iyi gelen yöntemlere ulaşabilirsiniz.• Öncelikle böbrek taşı problemi yaşıyorsanız çok sık su tüketmeniz gerekmektedir. Fazla su tüketimi böbrek taşının mesaneye gelerek dışarı atılmasına yardımcı olacaktır.• Böbrek taşını düşürerek ağrıdan kurtulmak için limon ve zeytinyağı tüketimi oldukça önemlidir. Zeytinyağı ve limonu tüm yemeklerinize katarak böbrek taşı ağrısını azaltabilirsiniz.• Kiraz sapı çayı böbrek sancılarını azaltmak için en çok kullanılan doğal çaydır. Kiraz saplarını kaynatarak elde edeceğiniz çayı düzenli kullanarak böbrek taşı ağrısındankurtulabilirsiniz.• Ayrık otu ve mısır püskülünü kaynatarak günde bir bardak tüketebilirsiniz. Bu doğal karışım böbrek taşı ağrısını hafifleterek taşın düşürülmesini sağlayacaktır.Böbrek taşı ağrısı, böbrek taşına iyi gelen yolları denemenize rağmen hafiflemiyorsa zaman kaybetmeden tekrar doktor kontrolüne gitmelisiniz. Böbrek taşı küçük ya da büyük olması fark etmeksizin şiddetli ağrıya neden olabilir.